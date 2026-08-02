Tabla de posiciones de Liga BetPlay: triunfos de Nacional, América y empate de Santa Fe vs. Once Caldas

Con un emotivo partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas se cerró la jornada dominical del Fútbol Profesional Colombiano durante este 2 de agosto de 2026.

Fue un partido en el que Santa Fe golpeó primero en el marcador, pero con el paso de los minutos Once Caldas tomó el control del juego hasta encontrar el empate.

Cuando el compromiso entraba en su tramo decisivo, el conjunto cardenal volvió a sacar provecho de una de sus principales fortalezas: la pelota quieta.

Gracias a esa fórmula recuperó la ventaja y se puso 2-1. Sin embargo, no logró sostener el resultado y, en los minutos finales, el equipo blanco volvió a igualar el marcador para sellar el empate.

Este marcador en El Campín de Bogotá impidió a los capitalinos reacomodarse en la tabla de posiciones donde hay cuatro líderes: América de Cali, Deportes Tolima, Águilas Doradas e Independiente Medellín.

Los autores de los goles en el juego celebrado en la capital colombiana fueron Jáder Obrian (4′) y Andrés Correa (63′-PP) para Santa Fe, mientras que las anotaciones del Once se la adjudicaron Jefry Zapata al minuto 54 y Andrés Colorado (82′).

El león sigue sin poder ganar y el blanco blanco se mantiene invicto, tras dos jornadas disputadas en el Torneo Finalización.

🔥🤩 ¡Cabezazo imparable de Colorado y Once Caldas pone el 2-2 al final del partido contra Santa Fe! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/QaezTeMkz7 — Win Sports (@WinSportsTV) August 3, 2026

Festín de goles en Cali

América de Cali firmó una actuación contundente al derrotar 7-0 a Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero, por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto escarlata impuso condiciones desde el inicio y resolvió el compromiso con una exhibición ofensiva.

El marcador se abrió apenas a los 5 minutos con un gol de Yeison Guzmán. Luego, Dany Rosero amplió la ventaja al minuto 22 y el propio Guzmán volvió a aparecer al 42 para enviar a su equipo al descanso con un cómodo 3-0.

América de Cali vs. Boyacá Chicó por la fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II Foto: América de Cali

En la segunda parte, América mantuvo la intensidad. Luis Quiñones marcó el cuarto tanto al minuto 48, mientras que Rosero firmó su doblete al 65. En el tramo final del encuentro, Kevin Angulo cerró la goleada con dos anotaciones consecutivas a los minutos 87 y 89.

Con este resultado, el equipo dirigido por David González sumó tres puntos y protagonizó una de las victorias más amplias de la jornada, dejando sin respuesta a un Boyacá Chicó ampliamente superado.

Goleada y desmanes en Montería

Atlético Nacional debutó con autoridad en la Liga BetPlay 2026-II al imponerse 3-0 sobre Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay, en compromiso correspondiente a la segunda fecha del campeonato.

El conjunto verdolaga mostró efectividad desde los primeros minutos y encaminó la victoria con un tanto de Marlos Moreno al minuto 8.

Partido de Jaguares vs. Nacional, suspendido por incidentes en la gradería e invasión Foto: Captura a videos redes A.P.I y @nacionaloficial

Más adelante, Andrés Sarmiento amplió la diferencia al 18 tras definir una acción colectiva, mientras que Alfredo Morelos sentenció el marcador al 32 con el tercer gol de la tarde.

El encuentro estuvo marcado por una suspensión temporal en el primer tiempo debido a disturbios en una de las tribunas del escenario deportivo, situación que obligó al árbitro a detener las acciones por varios minutos antes de reanudar el compromiso.

En la segunda parte, Nacional administró la ventaja y terminó con diez jugadores por la expulsión de Andrés Román al minuto 65.