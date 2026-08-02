Ex de Andrea Valdiri fue captado besando a Sofía Jaramillo: el video es viral

Felipe Saruma volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece besando a la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo.

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Las imágenes, grabadas durante las Ferias de Cúcuta, desataron una gran cantidad de comentarios y habrían confirmado los rumores sobre un posible romance entre ambos.

El momento quedó registrado mientras los dos disfrutaban de uno de los shows. En el clip, que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, se les ve cantando muy cerca el uno del otro.

Segundos después, Sofía se acerca a Saruma y ambos se besan, una escena que muchos seguidores interpretaron como la confirmación de que existe algo más que una amistad entre ellos.

Desde hace varios días, los nombres de Saruma y Jaramillo ya habían sido relacionados por usuarios de redes sociales, quienes aseguraban haberlos visto compartiendo juntos en distintos espacios. Sin embargo, hasta ahora no existía un registro que respaldara esas versiones, por lo que el reciente video terminó alimentando las especulaciones.

La grabación se volvió viral en cuestión de horas y provocó cientos de reacciones. Mientras algunos internautas celebraron la aparente cercanía entre los influenciadores, otros recordaron que Felipe Saruma estuvo casado con Andrea Valdiri, motivo por el que el tema despertó aún más interés entre los seguidores del creador de contenido.

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Pese al revuelo generado por las imágenes, ni Felipe Saruma ni Sofía Jaramillo se han pronunciado públicamente sobre el beso o sobre el estado de su relación.

Por ahora, el video continúa dando de qué hablar y mantiene a los usuarios atentos a cualquier declaración que pueda aclarar si se trata del inicio de un nuevo romance o simplemente de un momento compartido durante el evento musical.