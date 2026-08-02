Rafa Taibo rompe el silencio tras rozar la muerte en UCI: “Tenía un demonio dentro, era como una posesión”

El director, actor y presentador español Rafa Taibo, recordado en Colombia por liderar el programa de investigación paranormal Ellos están aquí, reapareció en el espacio de entrevistas La Habitación Invisible, conducido por la periodista Marta Beltrán.

“Vengo a pedir perdón”: Ana María Estupiñán rompió el silencio tras fuerte polémica en redes sociales

Durante la conversación, el actor y locutor abordó diversos pasajes de su trayectoria personal y profesional, haciendo especial énfasis en la compleja crisis de salud que atravesó durante la pandemia del Covid 19, la cual lo mantuvo recluido en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico.

Durante la entrevista, Taibo relató que la experiencia en el centro asistencial supuso un reto físico y espiritual. Según detalló, en el punto más álgido de la enfermedad se opuso a ser intubado y rechazó la restricción de su teléfono móvil, con la intención de registrar de manera directa la realidad que se vivía al interior de las salas de cuidados intensivos.

“Fue aterrador en muchos aspectos porque, claro, estás en manos de la incertidumbre absoluta” afirmó el productor español.

El presentador contó que utilizó sus redes para actuar como puente de comunicación entre pacientes e instituciones médicas en momentos de alta saturación hospitalaria. De acuerdo con su testimonio en el programa, esta mediación permitió gestionar la atención prioritaria de varios casos de gravedad, una labor que calificó como uno de los sentidos más valiosos que encontró a su presencia en redes durante la emergencia sanitaria.

Uno de los momentos más singulares del relato ocurrió cuando el investigador paranormal comparó el impacto biológico del virus con los fenómenos que ha documentado a lo largo de su carrera. Taibo aseguró que, ante la confusión mental provocada por el cuadro clínico, interpretó el avance de la enfermedad como una especie de “posesión demoníaca” que afectaba progresivamente sus órganos vitales.

A partir de su experiencia en la producción de contenidos sobre ocultismo y exorcismos, el presentador afirmó haber recurrido a la autosanación y al control mental para mentalizar a su organismo y contrarrestar el deterioro físico hasta lograr la recuperación.

Más allá de la crisis sanitaria, el diálogo en La Habitación Invisible permitió reconstruir hitos de la vida personal y profesional del comunicador. Nacido bajo el nombre de Víctor Manuel, explicó que a los 10 años decidió cambiar su nombre legal a Rafael con el respaldo de su familia, en homenaje a su padre, un reconocido locutor y actor de voz en España.

Con 65 años de edad, Rafa Taibo reflexionó sobre las distintas etapas afectivas que ha atravesado, incluyendo tres procesos de divorcio y la crianza de sus siete hijos. El realizador admitió haber cometido errores en el ámbito familiar, pero resaltó la importancia de mantener la cercanía y el aprendizaje mutuo con sus hijos.

En la actualidad, el director y actor se encuentra enfocado en proyectos de producción teatral y actuación, asegurando que mantiene intacto el interés por explorar nuevos formatos narrativos en el entretenimiento y la investigación.