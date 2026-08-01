Revelan la identidad del nuevo sospechoso en el caso de Valeria Márquez: habría sido su pareja

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de Blossom The Beauty Lounge, el salón de belleza de su propiedad, ubicado en Zapopan, Jalisco. Según la investigación, el atacante ingresó al establecimiento haciéndose pasar por un repartidor que debía entregarle un paquete.

Ella era Valeria Márquez, la ‘influencer’ que asesinaron en pleno en vivo de TikTok

El crimen ocurrió mientras la influencer realizaba una transmisión en vivo por TikTok, lo que generó gran impacto en México y en redes sociales, pues hasta día de hoy no se ha capturado a los responsables.

Recientemente, las autoridades mexicanas anunciaron un nuevo avance en la investigación por el feminicidio de la influencer y empresaria Valeria Márquez. De acuerdo con la información oficial, Francisco Ricardo Ruiz Velasco, conocido con el alias de ‘El Doble R’, es señalado como el presunto responsable de haber ordenado el asesinato de la joven de 23 años.

Valeria Márquez murió en mayo y fue víctima en un ataque en su local. Foto: Instagram @v___marquez

La información fue entregada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, durante una conferencia realizada el 31 de julio. Según explicó, las investigaciones indican que Ruiz Velasco habría pedido a su padre, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1’, coordinar el crimen.

Las autoridades sostienen que ‘El Doble R’ mantenía una relación sentimental con Valeria Márquez y que, antes del asesinato, la habría amenazado en varias oportunidades. Las autoridades afirmaron que, por el momento, esta es la principal línea de investigación y que el sospechoso permanece prófugo, aunque se adelantan las labores de búsqueda.

Cámara capta escalofriante aparición de Valeria Márquez: “Su alma está en pena”

Ramón Ángel Álvarez Ayala fue capturado recientemente y también es investigado por su presunta participación en otros hechos criminales. De acuerdo con las autoridades, tanto él como su hijo estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocida como ‘Los Rs’.

El nombre de Francisco Ricardo Ruiz Velasco ya había aparecido en junio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una lista de personas sancionadas por sus presuntos vínculos con el CJNG.

La influencer mexicana fue asesinada durante una transmisión en vivo. Foto: Instagram @v___marquez

En ese momento también fue mencionado por una posible relación con el asesinato de Valeria Márquez, aunque las autoridades mexicanas señalaron que todavía no contaban con pruebas suficientes para hacer un señalamiento oficial,