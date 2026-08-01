Emmanuel Restrepo estuvo a punto de renunciar a ‘MasterChef Celebrity’; reveló la verdad del programa

Emmanuel Restrepo sorprendió a sus seguidores al revelar que, durante su participación en MasterChef Celebrity 2026, estuvo muy cerca de abandonar la competencia. El actor compartió los detalles a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó cómo un inesperado momento terminó cambiando por completo su decisión de continuar en el reality gastronómico.

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La confesión surgió después de la emisión del capítulo del 30 de julio, en el que Restrepo volvió a interpretar a Carmelo, el recordado personaje que dio vida en la novela Rigo. En su publicación, el actor contó que esa aparición no fue solo un momento divertido para el público, sino también un punto de quiebre en su experiencia dentro del programa.

Durante el video, Emmanuel reconoció que el ritmo de la competencia lo había llevado al límite y que, por varios días, pensó seriamente en retirarse.

“No es un secreto que yo siempre dije que yo me quería ir (...) decido entrar como Carmelo y la verdad fue un momento muy importante porque el personaje me hizo entender que podía dar mucho más”, expresó.

Carmelo Rendón hizo un cameo en 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN 'Rigo' / Canal RCN 'MasterChef Celebrity'.

El actor explicó que la idea de volver a convertirse en Carmelo nació cuando llegó a su casa y encontró el delantal negro del personaje, una prenda que conservó desde su participación como host digital en una temporada anterior de La casa de los famosos Colombia. Ese detalle lo llevó a presentarse de una manera diferente en el reto y, según contó, terminó cambiando su perspectiva sobre el concurso.

Restrepo aseguró que interpretar nuevamente a Carmelo le permitió dejar de lado parte de la presión con la que estaba afrontando cada prueba y disfrutar mucho más de la experiencia en la cocina.

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“Ese día me di cuenta que podía pasar mucho mejor estando en la cocina, porque ya para ese momento hacer MasterChef estaba siendo muy duro (...) si no me hubiera puesto ese delantal negro en ese reto yo me iba porque estaba siendo muy difícil para mí”, confesó.

Finalmente, Emmanuel decidió permanecer en el programa y esa decisión tuvo un resultado positivo. Tras el reto en el que apareció como Carmelo, logró subir al balcón, aseguró una semana más en competencia y encontró una nueva motivación para seguir luchando por mantenerse en el reality.