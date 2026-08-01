Lapidario Jorge Luis Pinto con James Rodríguez y su estancia en Selección Colombia: “Absurdo”

Después del Mundial 2026 quedó claro que la Selección Colombia necesita una renovación en los convocados por Néstor Lorenzo.

Para el argentino se acabaron las excusas de una base de jugadores y su llamado a experimentados que no rinden.

Para tristeza de muchos, James Rodríguez es uno de esos apuntados: su falta de ritmo por estar deambulando entre un club y otro se ha visto reflejado en bajo nivel para la Tricolor.

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

En la Copa Mundo de 2026, y a pesar de que el cucuteño jugó todos los partidos hasta los octavos de final, no mostró el nivel que se le conoce. Sus estadísticas estuvieron por debajo del promedio y se cree que es el fin de un ciclo.

No es una percepción que solo maneje la hinchada, sino también técnicos expertos del fútbol colombiano como Jorge Luis Pinto. Este, en las últimas horas dio unas declaraciones lapidarias sobre la posible convocatoria de Colombia, donde no ve cómo pueda estar James.

‘Absurdo seguir creyendo en James’

Pinto en su charla con el País de Cali se mostró en desacuerdo total si Néstor Lorenzo le da una nueva oportunidad al 10. “Seguir creyendo en James Rodríguez es un absurdo para los que seguimos el fútbol, porque pueden tenerlo en cuenta para un rato o un tiempo, pero no para sostenerlo como si fuera primordial y principal del equipo. De ninguna manera”.

Haciendo una radiografía de lo que ha sido la carrera de Rodríguez Rubio en sus últimos años, para Pinto el creativo no tiene la credibilidad suficiente para seguir perteneciendo al elenco Tricolor.

James Rodríguez en medio de la disputa del Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

“Él no ha hecho méritos, al menos en los últimos tiempos como los que hizo hace 8 o 10 años, pero ahora no y no tiene los méritos suficientes ni siquiera para ser capitán de Colombia, porque hay gente con mejor rendimiento y disposición”, aseveró el DT.

Pinto le dio un calificativo puntual al presente de James: “Hasta hoy no es bueno, diría que regular, pero no es malo tampoco”.

Luego de eso lo puso contras las cuerdas y le obligó a que cambiase sus formas de preparación: “Si él quiere continuar tiene que mejorar muchos conceptos, especialmente de lo que se llama la ciencia del entrenamiento táctico de la cual yo hablo mucho”.

Carlos Antonio Vélez actualiza lista de jugadores que quisiera ver en la Selección Colombia: de 17 a 30 años

Supercomputadora simuló el Mundial 2030 sin equipos europeos: predijo el puesto de Colombia

Ya en las conclusiones de la extensa entrevista, también le lanzó una crítica a Lorenzo y su cuerpo técnico. Para su consideración, se sigue ligado a unas formas que están desactualizadas, haciéndose necesario cambiarlas para poder disputar de tú a tú con países que ya dieron el denominado “salto de calidad”.

“Nosotros estamos en la patria boba desde hace 12 años, cuando estaba el profesor José Pékerman, que es el mismo modelo y estilo de trabajo que tiene Lorenzo, en el cual no se emplean formas de juego modernas como las que tienen España, Japón, Marruecos, como las que tiene Noruega posicionándose como lo hizo ante Brasil, y eso lo da el entrenamiento”, completó Pinto.

Selección Colombia al término de su participación en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Habrá que ver en las fechas de amistosos Fifa previstas para los próximos meses qué tanto cambia la Selección Colombia con respecto a la que terminó su participación en la Copa Mundo pasada.