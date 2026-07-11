Lapidaria frase a James Rodríguez por el Mundial 2026 que hizo: voz autorizada la soltó

El desempeño de James Rodríguez con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 sigue generando reacciones en el fútbol internacional.

Luego de convertirse nuevamente en una de las figuras del combinado nacional y de liderar al equipo en una destacada campaña, el volante cucuteño recibió un llamativo reconocimiento por parte de Paul Clement, entrenador que integró el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti durante su paso por el Everton.

James Rodríguez en una sesión de entrenamiento del Everton en Inglaterra. Foto: Everton FC via Getty Images

El estratega recordó cómo conoció de cerca las condiciones del colombiano y aseguró que, pese a las limitaciones físicas que presentaba en aquella etapa de su carrera, su talento era suficiente para marcar diferencia sobre el terreno de juego.

“Es increíble que James siga jugando, no podía correr, pero técnicamente estaba ahí arriba con los mejores, sin duda”.

Clement rememoró una anécdota de uno de los primeros entrenamientos del colombiano en el Everton, cuando tuvo que intervenir para exigirle una mayor intensidad durante la práctica. Según contó, incluso recurrió al español para hacerse entender.

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“La primera sesión que hice en el Everton fue por pedido de Ancelotti, era un día de verano. Hice la práctica y (James) estaba caminando sin hacer nada, no corría, paré la sesión y le decía en mi escocés ‘¿vas a correr?’ y no me entendía nada".

El técnico explicó que la situación cambió cuando encontró la manera de comunicarse con el mediocampista, quien respondió de inmediato y mostró toda la calidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

“Al final empecé a hablarle en español ‘venga, venga, rápido, rápido’ y paré la sesión de nuevo. James ya estaba corriendo, la estaba pasando, lo estaba haciendo genial y yo le gritaba ‘fantástico amigo, estupendo’. No era rápido con la velocidad, sino rápido con la mente, tenía una varita en el pie izquierdo”.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

Las declaraciones llegan en un momento especial para James Rodríguez, quien volvió a demostrar su jerarquía durante el Mundial de 2026. El capitán de la Selección Colombia fue uno de los líderes del equipo tanto dentro como fuera del campo, aportando asistencias, manejo de los tiempos del partido y la experiencia necesaria para competir frente a las mejores selecciones del planeta.

Más allá de que el paso de los años ha modificado algunas de sus características físicas, el volante continúa destacándose por su visión de juego, la precisión de su zurda y su capacidad para resolver partidos con un pase o una pelota quieta. Precisamente esas cualidades fueron las que recordó Paul Clement, dejando claro que el talento del colombiano siempre estuvo por encima de cualquier limitación física.

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El rendimiento de James en la Copa del Mundo volvió a confirmar que, cuando encuentra continuidad y confianza, sigue siendo un futbolista capaz de marcar diferencias en la élite y de liderar a Colombia en los escenarios más exigentes del fútbol internacional.

Justo por ese nivel parejo que se le vio en la Copa Mundo, es que ahora vuelve a tener mercado y suena para ser transferido a un equipo de reconocimiento mundial como lo es América de México.