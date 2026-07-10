La charla de Abelardo De La Espriella con jugadores de la Selección Colombia: “Firmes como usted”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tuvo una videollamada con algunos jugadores de la Selección Colombia tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026.

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En el diálogo aparecieron, principalmente, Yerry Mina y el exjugador del seleccionado nacional, Juan Guillermo Cuadrado. No obstante, con el correr de los minutos, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez también estuvieron en pantalla.

La Selección Colombia representó al país hasta los octavos de final del Mundial 2026. Foto: ISI Photos via Getty Images

Yerry Mina a Abelardo De La Espriella: “Estamos firmes como usted”

“Estamos tristes por no haber pasado, pero igualmente estamos contentos porque usted quedó. Nosotros, en nuestras convicciones y pensamientos, hermano, estamos firmes como usted”, le dijo Yerry Mina a Abelardo.

El presidente electo respondió: “Se ganó el partido más importante, no te preocupes”.

En ese momento, apareció la voz de un referente histórico cafetero, Juan Guillermo Cuadrado: “Ese es el más importante, hermano. Como tú dices: ‘Cesó la horrible noche’. Gracias a Dios, que podamos empezar a hacerlo bien”.

Y Abelardo fue enfático: “Miren, les digo una cosa: a mí me da risa cuando la gente critica y dice ‘debió patear así’. Yo le digo a todo el mundo: ‘Mira, ¿por qué no te metes tú 90 minutos ahí, a correr, a ver si eres tan guapo?’. Ustedes son unos tesos. Mis respetos y admiración por ustedes. Hay más futuro que pasado, se hizo un trabajo espectacular, y al final del día Dios dispone y hay que seguir luchando”.

Fue entonces cuando Mina volteó su cámara y en escena aparecieron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. “¡Ahí está James David!”, dijo Abelardo, mientras el 10 de la Selección Colombia le devolvía el saludo con la mano.

“Más allá de los resultados, su amor por la patria permanece intacto”

Acompañado del video, la publicación de Abelardo reza: “Qué alegría recibir el saludo y el cariño de grandes referentes de nuestro deporte, como Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y varios de los jugadores de nuestra Selección Colombia”.

Y concluye con: “Más allá de los resultados en la cancha, su amor por la patria permanece intacto. Gracias por representar a Colombia con orgullo y por creer que, unidos, podemos construir el país que todos soñamos”.