Del tanto de Fabián Ruiz al golazo de De Ketelaere: España y Bélgica se sacaron chispas de arranque

España y Bélgica dejaron un primer tiempo emocionante, en el juego de cuartos de final del Mundial 2026. Fue este viernes 10 de julio, en el estadio Los Ángeles y con miles de hinchas presenciando uno de los encuentros más esperados en la ronda de mejores ocho.

España vs. Bélgica: pronóstico de la inteligencia artificial, con marcador y clasificado a semifinales del Mundial

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España golpeó primero, a los 30 minutos. Fabián Ruiz aprovechó un rebote concedido por el portero belga, Thibaut Courtois, remató con el arco a su disposición y marcó el 1-0 que le dio tranquilidad al equipo de Luis de la Fuente.

¡¡GOLPEÓ LA FURIA ROJA!! Fabián Ruiz capturó el rebote dentro del área y definió para el primero de España vs. Bélgica.



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Apenas 11 minutos después, Charles De Ketelaere empató el partido para Bélgica (1-1) con un golazo, fruto de una destacada jugada colectiva que recibió numerosos elogios en las redes sociales.

¡¡SE ARMÓ UN GRAN PARTIDO!! De Ketelaere ganó por arriba y, de cabeza, sentenció el 1-1 de Bélgica vs. España. FIN DEL RÉCORD DE UNAI SIMÓN.



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Se divisa un segundo tiempo aún más vibrante, con dos seleccionados yendo al ataque, pero no descuidando su defensa. Las semifinales asoman a la vuelta de la esquina y la posibilidad de asegurar el octavo partido es una realidad.

Quien gane este partido entre España y Bélgica jugará la semifinal contra Francia. Les Bleus lograron su clasificación luego de eliminar a la siempre peligrosa selección de Marruecos (2-0) en la ronda de mejores ocho.

Francia y Marruecos se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AP

Antes de que iniciara el Mundial 2026, entre la prensa y los aficionados daban como favoritos a España y Francia; sin embargo, Bélgica reafirmó su poderío y se encuentra peleando con el sueño intacto por avanzar.

Datos generales que dejó el primer tiempo entre España y Bélgica

Marcador parcial (45′) : España 1-1 Bélgica

: España 1-1 Bélgica Fecha : 10 de julio

: 10 de julio Estadio : Los Ángeles

: Los Ángeles Árbitro : Michael Oliver

: Michael Oliver Alineaciones:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz Peña, Lamine Yamal, Álex Baena, Dani Olmo; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.