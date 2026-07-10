Murió Perucho Navarro, exintegrante de Los Melódicos: su familia se pronunció

La música tropical venezolana está de luto tras conocerse la muerte de Perucho Navarro, reconocido cantante que alcanzó gran popularidad como integrante de Los Melódicos.

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El artista falleció el miércoles 8 de julio en Galicia (España), donde se había establecido desde hace varios años. De acuerdo con la información compartida por su entorno, enfrentaba complicaciones de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular.

La confirmación del fallecimiento llegó por medio de su hijo, Alex Navarro, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia. Su mensaje rápidamente fue replicado por seguidores, músicos y admiradores, que aprovecharon el momento para recordar la huella que dejó sobre los escenarios.

Aunque su nombre artístico era conocido en toda Venezuela y en buena parte de Latinoamérica, pocos sabían que se llamaba Pedro Marcelino Rodríguez Navarro. Desde muy joven encontró en la música su mayor pasión y comenzó su recorrido profesional en distintas agrupaciones, un camino que con el paso de los años lo llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas del género tropical.

El momento más importante de su carrera llegó cuando se unió a Los Melódicos, orquesta dirigida por Renato Capriles.

Durante cerca de 15 años fue una de las voces más representativas de la agrupación y participó en una etapa que muchos seguidores consideran una de las más exitosas de su historia.

Su estilo en el escenario y su personalidad le valieron el apodo de El Showman de Venezuela, un reconocimiento que lo acompañó hasta el final de su vida.

Además de su paso por Los Melódicos, también hizo parte de proyectos como La Playa y La Tremenda, con canciones como:

El camello

El año viejo

¡Ay! Qué susto

El gavilán pollero

En la década de los 60 vivió una etapa importante en México, donde no solo continuó desarrollando su carrera musical, sino que también participó en producciones de teatro y televisión. Tiempo después regresó a Venezuela para seguir vinculado al mundo artístico.

Su más reciente publicación de Instagram fue realizada en el año 2024; en esta, mostró buenos deseos para 2025. No se volvió a reportar en la plataforma.