Luto en la música tropical: murió el intérprete de “Qué cara más bonita” y “Colegiala”, Alex Bueno

El mundo de la música tropical está de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno, a los 62 años de edad, en la ciudad de Nueva York. El intérprete, reconocido por ser una de las voces más versátiles y emblemáticas del merengue y la bachata, falleció en la mañana de este jueves 18 de junio luego de enfrentar un complejo cuadro clínico derivado de un tratamiento oncológico.

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La noticia fue ratificada por su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, generando una ola de solidaridad entre sus seguidores y colegas de la industria.

De acuerdo con la información difundida en el perfil oficial de Instagram del artista, el deceso se produjo a las 9:43 de la mañana. “Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno”, expresaba el documento emitido por su entorno de representación. En el mismo texto, el equipo solicitó “comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”, al tiempo que indicaron que los detalles de las honras fúnebres se darán a conocer en los próximos días.

La salud del intérprete de “Qué cara más bonita” venía bajo estricto monitoreo médico desde finales del año pasado. Según detalló su equipo de prensa, en septiembre de 2025 a Bueno se le detectó un pequeño tumor cerebral, motivo por el cual fue trasladado a los Estados Unidos para ser sometido a una intervención quirúrgica de extirpación.

Aunque la cirugía fue calificada como exitosa y no dejó secuelas neurológicas inmediatas, los análisis posteriores revelaron el hallazgo de células cancerígenas en la lesión originaria, lo que obligó al inicio de un tratamiento preventivo.

A pesar de que el artista mostró una evolución inicial satisfactoria, estudios de seguimiento clínico posteriores identificaron la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo. Ante este diagnóstico, Alex Bueno optó por mantener el proceso en el ámbito estrictamente privado para concentrarse en su recuperación.

Su equipo médico informó que el tratamiento marchaba de manera positiva hasta hace aproximadamente tres semanas, cuando el cantante sufrió una descompensación severa caracterizada por una baja considerable en sus niveles de sodio y en su presión arterial. Esta situación provocó un fuerte deterioro físico generalizado, obligando a su ingreso en una unidad de cuidados intensivos en Nueva York, donde permaneció bajo atención especializada, aunque se aclaró explícitamente que no llegó a ser intubado.

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Alex Bueno deja un vacío significativo en el panorama de la música popular latinoamericana. Casado con Sara Arias y padre de seis hijos, el dominicano se consolidó a lo largo de más de cuatro décadas de carrera como un referente indiscutible gracias a su capacidad para interpretar con igual maestría ritmos como el merengue, la bachata, la salsa y el bolero.

Canciones de Alex Bueno como ‘Jardín Prohibido’, ‘Que vuelva’, ‘Ese hombre soy yo’, ‘Me muero por ella’ y su recordada interpretación de ‘Colegiala’ marcaron a distintas generaciones y se convirtieron en piezas infaltables de las fiestas latinoamericanas, incluyendo a Colombia, donde su música cosechó un éxito rotundo.