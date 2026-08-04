Esto dicen los expertos sobre el polémico gol anulado a Bucaramanga vs. Cúcuta: “No importa”

Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo empataron en el cierre de la fecha 2 de la Liga BetPlay. El clásico terminó en polémica por el gol anulado por una mano de Luciano Pons que le cambió la trayectoria al remate previo de Jhon Fredy Salazar.

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Muchos hinchas del cuadro leopardo calificaron de “robo” la decisión tomada por el árbitro Alejandro Moncada; sin embargo, los analistas arbitrales aseguran que fue una intervención acertada por parte del VAR al pedir revisión en el campo de juego.

“El árbitro Moncada (el próximo FIFA y el de más revisiones en el VAR) expulsó a Duarte del Cúcuta por el codazo que le pegó a Pons de Bucaramanga e invalidó el gol de Pons porque antes le tocó el brazo. Por ser el anotador no importa que la mano sea involuntaria”, apuntó el exárbitro y analista José Borda.

Aunque Luciano Pons tenía el brazo pegado a su pecho, el reglamento prohíbe que se marquen goles procedentes de toques voluntarios o involuntarios con la mano. El árbitro Moncada no se había percatado de dicho desvío y por eso fue necesaria la intervención del VAR para anular el tanto.

El VAR Central, cuenta especializada en las jugadas polémicas del FPC, coincidió con la decisión del árbitro central y aplaudió la actuación de los asistentes en cabina.

“Bien anulado: Es menester recordar que ningún jugador podrá anotar gol con la mano o brazo, sin importar si el mismo es accidental”, explicó.

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Esta jugada se resolvió en coherencia con el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de las normas del fútbol. “Es un tema fáctico y no de interpretación. Solo lo salvaba a Pons si el contacto era arriba de la axila/hombro, pero finalmente es en el brazo”, agregó El VAR Central.

Empate en el ‘Clásico del Oriente’

A pesar de la polémica, Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo entregaron un espectáculo digno de toda las expectativas que se crearon en torno al compromiso.

Jaime Peralta silenció a la hinchada local con el gol para los motilones al minuto 13; sin embargo, Bucaramanga igualó el marcador muy rápido a través de Émerson Batalla.

El partido pareció encaminarse para los locales por la expulsión de Mauricio Duarte en el arranque de la segunda mitad, pero Cúcuta se supo refugiar en su propio campo y sacó un punto de oro gracias a la estupenda actuación del arquero argentino Federico Abadía.

Pablo Peirano, técnico del Bucaramanga, considera que merecieron los tres puntos por lo hecho en el remate del partido. Con esta igualdad, los leopardos quedan en la quinta posición del campeonato, mientras que Cúcuta sale del fondo de la tabla.