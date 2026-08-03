Al Bucaramanga le anularon un agónico gol contra Cúcuta y hay polémica: esta es la mano que pitó el árbitro

Bucaramanga y Cúcuta empataron 1-1, este lunes 3 de agosto, por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Se trató de una nueva edición del Clásico del Oriente en Colombia, que siempre resulta picante y esta vez no fue la excepción.

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Los goles fueron temprano, y seguidos, en el primer tiempo. A los 13′, Jaime Peralta sorprendió, en el estadio Américo Montanini, y puso adelante al Cúcuta con el 1-0 que hizo vibrar a la hinchada motilona.

Sin embargo, tan solo dos minutos después (15′) Emerson Batalla empató para Bucaramanga (1-1) y luego de eso, el marcador no se movió más en la ciudad bonita. No obstante, hubo polémica sobre el cierre.

🤝⚽ ¡TABLAS EN EL CLÁSICO DE LOS SANTANDERES! Bucaramanga y Cúcuta Deportivo igualaron en la tercera jornada de #LALIGAxWIN.



🔥Emerson Batalla marcó para el 'Leopardo', mientras que Jaime Peralta anotó el gol del 'Motilón' en un duelo lleno de emociones. pic.twitter.com/mwjqy5jLRE — Win Sports (@WinSportsTV) August 4, 2026

El gol anulado al Bucaramanga

El reloj ya marcaba 90+4′, y Bucaramanga jugaba con un hombre más en la cancha, debido a la expulsión de Mauricio Duarte en Cúcuta (56′). Los leopardos, dirigidos por Pablo Peirano, estaba volcados al ataque en busca del triunfo ante su gente.

Un violento remate de Jhon Fredy Salazar se coló en el pórtico del portero del Cúcuta, Federico Abadía. Parecía el 2-1 final a favor del Bucaramanga, pero el árbitro central del compromiso, Alejandro Moncada, fue llamado por el VAR (Lisandro Castillo).

Al acercarse al monitor, Moncada le anuló el gol al Bucaramanga. ¿Por qué? Argumenta que el remate de Salazar le pegó en la altura del brazo a un compañero del cuadro leopardo, por tanto, dio infracción y el marcador siguió 1-1.

⚽❌ ¡Bucaramanga marcaba sobre la hora, pero tras la revisión en el VAR el central anuló el tanto por mano y se mantiene el empate ante Cúcuta Deportivo!



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Lo que vino después fue picante puro para el árbitro. Los jugadores del Bucaramanga le mostraron su descontento por la decisión, en un gol que le habría dado tres puntos de oro al equipo de la ciudad bonita.

También hay críticas de los hinchas en redes sociales, quienes cuestionan si era suficiente para dar mano y anular el gol del Atlético Bucaramanga.

Lo cierto es que, con este punto, los leopardos se ubican en el quinto puesto de la tabla de posiciones con cinco puntos, mientras que Cúcuta Deportivo está en la casilla 15 de la competencia con apenas una unidad.