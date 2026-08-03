Estas son las cadenas de TV internacionales que suenan como competencia de Win Sports por los derechos del FPC

La discusión va en aumento. Se va acercando el momento definitivo para conocer el futuro de los derechos de televisión en el fútbol colombiano y si se cambiará de operador desde 2027 o Win Sports se mantendrá como el operador oficial de los eventos de la Dimayor.

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No solo es saber el operador para la TV. La discusión y los ojos de los hinchas también se colocan en la postura del G8 (ocho grandes del FPC), que sentaron bloque y desean que la repartición por los derechos de televisión se haga diferente, siendo más por competitividad que algo decretado para todos por igual. Estos puntos serán fundamentales para los próximos meses.

Desde hace tiempo no había tanta incertidumbre en torno a estos temas, en medio de un nuevo aire para el sistema televisivo del fútbol colombiano o las serias aspiraciones para que Win Sports siga estando como el operador oficial. La situación se agita mucho más tras el comunicado emitido por la Dimayor.

La entidad del balompié local dejó abierta la posibilidad de que Win Sports deje de transmitir el fútbol colombiano y de inmediato se conocieron algunos de los competidores que tendría la cadena de TV colombiana y desde el extranjero estarían alistando los dólares para competir seriamente.

Logo de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Foto: Dimayor

“Dimayor confirma la recepción de pluralidad de ofertas en el marco de su invitación por los derechos audiovisuales y digitales de sus competiciones”, dice la Dimayor en un comunicado de prensa.

Cadenas de TV que transmitirían el fútbol colombiano

“Dando cumplimiento al cronograma incluido en la invitación a presentar ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones de la Dimayor, se recibieron satisfactoriamente pluralidad de ofertas de terceros”, agregó el documento oficial de la entidad.

En las redes sociales comenzaron a salir algunos nombres a la luz de los que competirían con Win por los derechos. Uno de ellos es DSports y su aplicación DGO, directo desde Argentina, señal de DirecTV recordada por transmitir todos los partidos del Mundial 2026 en exclusiva, práctica que volvieron habitual en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Desde España asomaría DAZN, un coloso entre los medios deportivos de habla hispana que no le disgustaría entrar al mercado colombiano.

Para Disney+ y su productor estrella, ESPN, no es descabellado, teniendo en cuenta que ya tienen operación montada en Colombia.

El otro poderoso que sale en la lista es Amazon Prime Video.

ESPN, televisión deportiva de Disney. Foto: Web de ESPN

Serán meses cruciales para los derechos de TV en 2027 y la disputa hasta ahora enciende motores, teniendo en cuenta que la primera intensión la tendrá Win Sports, que podrá igualar la mejor oferta presentada si quiere continuar con la operación en el FPC.