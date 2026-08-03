Junior daría golpe en el mercado: tendría ambiciosa lista de refuerzos pensada en Libertadores

Aunque aún se esté jugando la Liga BetPlay 2026-ll, Junior de Barranquilla ya estaría pensando en la Copa Libertadores 2027. De hecho, revelaron la lista de refuerzos que el cuadro tiburón buscaría para pelear el torneo continental.

El gol de Contreras contra el Junior desde la tribuna y con sonido ambiente: “Oye, Arias, trabaja”

Con esto salió Alfredo Arias tras la derrota de Junior ante Millonarios en Barranquilla: preocupación total

Y es que la más reciente actuación de Junior en Copa Libertadores fue para el olvido. Salió en fase de grupos y se quedó sin posibilidad, siquiera, de poder pelear la Copa Sudamericana 2026.

Como se proclamó campeón en la Liga BetPlay del primer semestre, contra Atlético Nacional, Junior ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Todo apunta a que desde la dirigencia y los jugadores quieren hacerlo de la mejor manera.

Junior de Barranquilla pone el ojo en la Libertadores 2027 y sus posibles refuerzos. Foto: Colprensa

Junior buscaría seis refuerzos para la Copa Libertadores 2027

Quien dio la información fue el periodista Carlos Alemán, en El Vbar Caracol. Entregó una supuesta lista que sería la base del venidero mercado de pases para Junior, equipo que busca el tricampeonato del FPC:

Un portero Un lateral derecho Un defensa central Dos volantes

🏆🔜YA PIENSA EN LIBERTADORES



💰⚽️Junior ya visualiza lo que será la próxima Copa Libertadores, su mercado será: un portero, lateral derecho, un central, dos volantes ofensivos y un delantero centro.



Vía: @CarlosAlemanJ



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De momento, sería con base en lo que requiera el técnico Alfredo Arias en su nómina. El uruguayo está al mando de Junior desde mediados de 2025, y en dos semestres con el tiburón se proclamó como rey absoluto del FPC, siendo bicampeón de Colombia.

Mientras llega la hora de pelear la Libertadores 2027, Junior se concentra en hacer frente al cierre local del 2026.

Mal arranque de Junior de cara al cierre de año

Las críticas de los hinchas tiburones invaden las redes sociales. De cuatro partidos que ha jugado Junior después del parón por el Mundial 2026, ha empatado dos y ha perdido dos.

El batacazo más fuerte, hasta ahora, ha sido la eliminación en la fase 1B de Copa BetPlay contra Barranquilla FC. De hecho, es una noticia que le dio la vuelta al mundo, por la cercanía entre clubes y porque a los de Alfredo Arias los sacó un equipo de segunda división, aun siendo los vigentes bicampeones de Colombia.

En su más reciente partido, Junior perdió en casa con Millonarios (1-0) por la segunda fecha del todos contra todos en liga. Hay ruido alrededor del equipo, pues es uno de los llamados a figurar a lo largo de lo que queda de semestre.

Junior enfrentará a Deportivo Pereira el próximo 10 de agosto, por la tercera jornada del rentado local y en casa. Un triunfo sería un respiro vital para Alfredo Arias y su plantel.