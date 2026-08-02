El gol de Contreras contra el Junior desde la tribuna y con sonido ambiente: “Oye, Arias, trabaja”

Fue un partido muy complicado para el Junior de Barranquilla. Las malas entregas, los duelos perdidos, el destiempo en las marcas y los pases profundos, más los correctivos defensivos, eran los protagonistas en el estadio Romelio Martínez.

Los arqueros Mauro Silveira y Javier Burrai eran solo espectadores con balones al borde de las áreas, pero sin ideas para abrir el marcador. Al final, el Tiburón fue el perjudicado y se vio derrotado.

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La reacción del DT de Millonarios tras el gol de Contreras que lo salvó ante el Junior: “Estamos en deuda”

El marcador parecía destinado al 0-0, con pocas opciones de gol, pero una jugada atípica e individual de Millonarios marcó la diferencia y castigó a Junior de Barranquilla, incapaz de abrir el marcador, más que por virtud de la defensa rival, por enredarse entre sus propias posesiones. Millonarios, por su parte, tuvo una posibilidad clarísima en la reposición y Rodrigo Contreras no perdonó.

De esta manera, Millonarios se quedó con los tres puntos y dejó una minicrisis en el Junior en Liga Betplay, con dos derrotas consecutivas, más la prematura eliminación en la Copa Colombia a manos de su filial, Barranquilla.

El descontento del hincha quedó al descubierto y circula un video en redes sociales donde se observa el gol de Contreras con el sonido ambiente desde la tribuna.

Contreras celebra el gol ante el Junior. Foto: Colprensa

En el clip multimedia se ve a los hinchas del Junior algo furiosos tras el gol en la agonía. En medio de los gritos se alcanza a escuchar: “Arias, trabaja”, desatando la preocupación por la inminente derrota y los cuatro partidos sin ganar de forma consecutiva en este semestre, sumando la eliminación en Copa Colombia.

El video muestra la secuencia del gol y la pasividad de la defensa del Junior por controlar el avance ofensivo. Al final, la escueta jugada terminó con el remate de Contreras para la amargura del club barranquillero en la segunda fecha de la Liga.

Alfredo Arias y su preocupación

La preocupación va en aumento en el Junior de Barranquilla. Es un pésimo comienzo para el actual campeón y la presión se hace sentir en el técnico Alfredo Arias.

“No podemos regalar más tiempo, necesitamos enfocarnos en el próximo partido. El primer equivocado fui yo al fijarnos en el objetivo que todos deseamos, pero está lejos (tricampeonato). Primero, porque no ganamos. Entonces tenemos ahora que ganarle a Pereira, no hay otro objetivo ni visión más que ese”, dijo Alfredo Arias en la rueda de prensa.

Alfredo Arias, DT del Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Bayona

“Lo intentamos durante 90 minutos, incluso en defensa lo hicimos bien, estábamos concentrados. Fuimos muy erráticos en tres cuartos de cancha para adelante. No fuimos efectivos. Todos los ataques que hicimos, cuando tuvimos la pelota, fuimos muy inefectivos”, explicó Arias tras la caída.