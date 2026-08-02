Inteligencia Artificial predice qué pasará con Atlético Nacional en la Liga Betplay: sorpresas y presión

Atlético Nacional ya enfrenta el segundo semestre de la Liga Betplay con toda la presión encima. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla en junio pasado, hubo remezón en el club y el DT y el director deportivo fueron removidos de sus cargos intentando cambiar la situación y por fin ser campeones en diciembre.

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El nombramiento oficial de Lucas González como DT abrió el camino para más cambios pensando en el segundo semestre. Ya la nueva temporada está en marcha, donde ganar el trofeo es en lo único que se piensa. El club verdolaga también pelea en la Copa Betplay donde domina con 8 finales jugadas y ocho títulos.

En cuanto a jugadores se refiere, jugadores como Dairon Asprilla, quien ahora brilla en el Bolívar de La Paz, el argentino Juan Bauzá y el ídolo David Ospina, no continuaron su carrera en el gigante verdolaga. En cuanto a altas, Lucas González le dio el aval a varios canteranos que estaban a préstamo y los firmó en su proyecto. Yeicar Perlaza en Santa Fe, Kevin Parra en Inter de Bogotá y Luis Marquínez en el Tolima se unen a su plan de trabajo.

El argentino Elías Cabrera y el canterano Andrés Reyes estarían en fila para ser firmados, mientras Nacional comienza su camino en la Liga Betplay. La primera fecha tuvo que ser aplazada ante el Boyacá Chicó, pero ya está listo para comenzar tras confirmar su clasificación a los octavos de la Copa Betplay.

Atlético Nacional sumaría más refuerzos a su nómina. Foto: Colprensa - David Jaramillo

En medio de este contexto que rodea a Atlético Nacional, la Inteligencia Artificial se pronunció y vaticinó el destino del verdolaga en el semestre, donde un título de Copa Colombia no se ve suficiente para calmar las aguas en la exigente hinchada. Solo se piensa en la Liga y el cupo a fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cómo le irá a Nacional en el segundo semestre?

En consulta a ChatGPT, el equipo verde obtiene un panorama relativamente favorable comenzando por el siempre favoritismo que le rodea. Pese a esa condición, la IA evaluó su contexto en este comienzo del mes de agosto y asegura que tiene un 30 - 40% de probabilidades para ser campeón.

Es decir, que para ChatGPT, Nacional está en la lista de tres máximos candidatos al título.

La IA dice, además, que en los últimos torneos ha demostrado ser muy fuerte en el rendimiento general más allá del título y siempre está como uno de los mejores equipos del FPC. Si no es el primero, es el segundo o el tercero. Esa regularidad lo hace un buen competidor.

Según ChatGPT, los rivales que ve más peligrosos para ir por el título son América de Cali, Junior de Barranquilla y si Medellín, Millonarios y Santa Fe encuentran regularidad y resultados, podrían dar el golpe en cuadrangulares.

“Así que sí, creo que Nacional tiene opciones reales de levantar el título, aunque en un torneo tan parejo no lo daría por encima del 40% de probabilidad”, concluye la IA tras su respuesta.