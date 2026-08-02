La reacción del DT de Millonarios tras el gol de Contreras que lo salvó ante el Junior: “Estamos en deuda”

Hasta el minuto 90 del partido en el estadio Romelio Martínez no había alegrías y las malas entregas, duelos perdidos, el destiempo en las marcas y pases profundos, más los correctivos defensivos, eran los protagonistas. Los arqueros Mauro Silveira y Javier Burrai eran espectadores con un balón yendo al borde de las áreas, pero sin ideas o apertura por las bandas para abrir el marcador.

Atlético Nacional: a punto de ser oficiales sus nuevos fichajes; uno fue del Manchester City

Polémico dirigente de Millonarios se retira del club y deja mensaje de despedida: alivio en la hinchada

Era un partido destinado al 0-0, insípido en opciones de gol, pero una jugada individual de Millonarios marcó la diferencia y castigó a Junior de Barranquilla, incapaz de abrir el marcador más que por virtud del rival, por enredarse entre sus propias posesiones. Millonarios, por su parte, tuvo una posibilidad clarísima en la reposición y así se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

El autor del único tanto fue Rodrigo Contreras en el final, el extranjero de Millonarios que sigue solucionando y marcando la diferencia en un equipo que no brilló en el Romelio Martínez. Un remate cruzado que por poco y tiene desvío de los centrales del Junior, fue suficiente para destrabar un partido más que complicado en condición de visitante.

🔵🤩 ¡Millonarios consiguió un triunfo de oro a domicilio contra Junior! ¡Contreras aseguró el 1-0 contra el ‘tiburón’ con un gol agónico en la segunda jornada de #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/HvugMeU8wf — Win Sports (@WinSportsTV) August 2, 2026

Por supuesto, la figura del juego fue Rodrigo Contreras con ese gol al final que le da tres puntos a Millonarios que muy pocos esperaban y además que le dan más garantía a Fabián Bustos en el cargo. Incluso, con el empate, las críticas ya eran bastante fuertes. El entrenador puede respirar un poco, pero fue claro en que todavía están en deuda con la hinchada.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. Foto: Pantallazo Youtube

“Estamos en deuda con la hinchada desde los últimos semestres”, fue la autocrítica del técnico Bustos en rueda de prensa tras la victoria ante el Junior, sabiendo que estos tres puntos solamente le dan un poco más de tiempo en el cargo y el margen de error es bastante reducido. El DT tendrá que seguir por ese camino para continuar apagando las críticas.

Más reacciones de Bustos tras la victoria

“Lo importante era controlar bien a Muriel y estar atengo a los extremos. Anular a Paiva porque lo tuve y lo dirigí. Había que sacarle la pelota y manejársela. Rematamos más veces que ellos. El equipo compitió bien”, dijo Bustos en la rueda de prensa.

“En algún momento vamos a necesitar a Mackalister, es un tipo positivo que deja su ego lado por el equipo”: Fabián Bustos. #ASColombia | 📹 @Dimayor pic.twitter.com/m1qYDbqo8F — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 2, 2026

“Tenemos un equipo para competir mejor. No habíamos tenido sesiones con todo el plantel, esta semana fue la primera vez. No es excusa pero con el pasar del tiempo vamos a estar mejor”, agregó Fabián tras la victoria.