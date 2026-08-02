Pico y placa en agosto: así funcionará la medida en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá durante el mes de agosto.
La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares.
Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que para taxis opera desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.
La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de ‘Pico y Placa Solidario’, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.
La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.
Pico y placa para carros particulares en agosto:
- Domingo 2 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 3 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 4 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 5 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 6 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes festivo 7 de agosto: no aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.
- Sábado 8 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 9 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 10 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 11 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 12 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 13 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 14 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 15 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 16 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes festivo 17 de agosto: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 18 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 19 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 20 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 21 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 22 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 23 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 24 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 25 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 26 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 27 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 29 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 31 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.