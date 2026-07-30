¿Cuáles son las marcas de carros más confiables en 2026? La compañía asiática que arrasa en el ranking del sector automotor

Al momento de comprar un automóvil, se tienen en cuenta varios aspectos, entre ellos el precio, el equipamiento, las ventajas, la autonomía, la velocidad, etc.

¿Pensando en comprar un carro híbrido? Estos son los cinco que más convienen por calidad y precio en 2026

Pero otro de los puntos más importantes es en el lado de la confiabilidad, ya que el vehículo tiene que demostrar que es lo suficientemente capaz de conducir sin generar alguna afectación.

Un vehículo que se mantiene en un buen estado deriva en reducción de gastos de mantenimiento, además de conservar mejor su valor en caso de una reventa.

Es por ello que el más reciente estudio de Consumer Reports compartió cuáles son las marcas de automóviles que son las más confiables para el año 2026.

Más allá del precio, la confiabilidad define una buena compra automotriz. Foto: Bloomberg via Getty Images

Para ello, la entidad se encargó de evaluar a más de 30 fabricantes, tomando en cuenta varios factores, entre ellos la confiabilidad mecánica, la experiencia de manejo, la seguridad y la satisfacción de los propietarios.

Asimismo, Consumer Reports lleva a cabo su estudio al comprar vehículos directamente en agencias, sin haber recibido unidades prestadas por las marcas.

Cada uno de los coches recorre alrededor de 3,200 kilómetros previo a comenzar las pruebas técnicas. Luego, son sometidos a más de 50 evaluaciones en pista y carretera, donde se comienzan a analizar aspectos como aceleración, frenado, consumo de combustible, suspensión, confort, seguridad y calidad de fabricación.

Tras estas evaluaciones, Consumer Reports luego comienza a realizar miles de encuestas a propietarios, quienes se encargan de informar sobre averías, costos de reparación y problemas mecánicos durante el uso cotidiano.

Ya teniendo toda esta información, el estudio genera una calificación prevista de confiabilidad desde 1 a 100 puntos.

¿Cuáles fueron las marcas que son las más confiables en 2026?

Consumer Reports informó que, luego de llevar a cabo los estudios correspondientes, pudo identificar que la marca Subaru fue la que lideró el ranking como la compañía con más confiabilidad, al obtener un puntaje de 82, empatando con BMW, pero que no logró la primera posición.

Subaru encabeza la lista gracias a su consistencia y control de calidad. Foto: Pracodidacol

El top 10 de los carros más confiables para este año quedó de la siguiente manera:

Posición Marca Puntuación 1 Subaru 82 2 BMW 82 3 Porsche 79 4 Honda 76 5 Toyota 75 6 Lexus 75 7 Lincoln 75 8 Hyundai 74 9 Acura 73 10 Tesla 72

Consumer Reports indica que la razón por la que Subaru encabezó la tabla se debe a mantener una gama prácticamente sencilla para coches, lo que permitió facilitar el control de calidad, además de reducir la aparición de fallas recurrentes.

Asimismo, cada uno de sus modelos aplica sistemas avanzados de asistencia a la conducción, tracción integral (AWD) y motores bóxer, ofreciendo un balance en desempeño, seguridad y confiabilidad.