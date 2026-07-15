¡Alerta para compradores! Mantener un carro en Bogotá puede alcanzar $5 millones mensuales, según estudio

Cuando un ciudadano de Bogotá toma la decisión de comprar un carro, una de las primeras preguntas que se genera es la cantidad que va a necesitar para poder adquirirlo.

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Asimismo, otra de las mayores interrogantes es cuánto es el valor que uno necesita para poder conservar el vehículo en un muy buen estado.

Si bien esto varía de acuerdo al tipo del carro y el estilo de conducción, un reciente estudio por parte del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Manuela Beltrán muestra unas cifras llamativas.

Según el análisis, un propietario puede estar destinando entre $16 millones y casi $65 millones al año únicamente para poder mantener el vehículo.

Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán estimó que mantener un carro en Bogotá puede costar entre $16 millones y casi $65 millones al año, según el segmento del vehículo. Foto: Getty Images/Image Source

Para varios colombianos, el valor publicado en la vitrina del concesionario es el que consideran como el dato más importante para poder escoger el vehículo ideal. No obstante, esta cifra forma parte de solamente un fragmento de la inversión, ya que el costo real comienza a sentirse mes a mes.

¿Cómo llegó al resultado el estudio?

La Universidad Manuela Beltrán llevó a cabo este estudio por medio del Costo Total de Propiedad (TCO) para poder calcular cuánto es lo que debe destinar un propietario al mantenimiento de un vehículo nuevo en la ciudad de Bogotá.

Para efectuar el análisis, se usó como referencia tres segmentos del mercado, siendo estos de gama baja, media y alta, además de proyectar un recorrido promedio de 1.000 kilómetros al mes para así estimar los gastos asociados al uso del automóvil.

Según los datos del resultado, la mayor carga económica para mantener el vehículo no se encuentra en la gasolina, como usualmente se piensa, sino que en la depreciación.

De acuerdo con la docente del Programa de Administración de Empresas de la universidad, Yessica Vanessa Vargas, “El valor pagado en el concesionario representa solo una parte. A partir de ese momento aparecen gastos permanentes como seguros, impuestos, combustible, mantenimiento y, sobre todo, la depreciación del vehículo: el costo económico más importante y el menos visible para el comprador”.

El estudio analizó el costo total de propiedad de vehículos de gama baja, media y alta, incluyendo gastos como combustible, SOAT, seguro y mantenimiento. Foto: Hyundai Perú

El estudio detalló que, en el caso de un vehículo de gama baja, el gasto mensual estimado asciende a $1.385.000, mientras que en el caso de gama media esto llega a los $2.385.000.

Por su parte, los vehículos de alta gama muestran que la cifra mensual para mantener al carro sube a los $5.398.000.

El análisis indica que dentro de estos costos se incluyeron rubros como depreciación, combustible, seguro todo riesgo, mantenimiento, impuesto vehicular, SOAT y tecnomecánica.

Dentro de esto no se suman otros gastos vinculados al carro, como lo son los parqueaderos o peajes. Por lo que el valor final de mantener un vehículo puede ser incluso mayor.

Por otro lado, también se revisó el caso de cómo sería el mantenimiento para vehículos eléctricos, en donde estos sí reducen los costos operativos, aunque no es tan amplio como ante los tradicionales.

El costo mensual estimado para estas unidades es de $1.341.000 para gama baja, $2.315.000 para gama media y $5.113.000 para gama alta.

“Comprar un vehículo implica mucho más que asumir el precio publicado por el concesionario. El verdadero costo aparece con el paso de los meses, cuando comienzan a acumularse gastos que, en muchos casos, duplican las expectativas iniciales del comprador“, concluyó Vargas.