¿Qué es el asistente de arranque en pendiente y cómo funciona en un carro?

Arrancar un carro en una pendiente puede convertirse en uno de los momentos más complicados para cualquier conductor, especialmente si conduce un vehículo con transmisión mecánica. Por eso existen sistemas como el asistente de arranque en pendiente.

¿Corriente o extra? Esta es la gasolina adecuada para su vehículo

Esta tecnología evita que el carro retroceda y golpee al vehículo de atrás o tenga un accidente de tránsito. Para evitar ese riesgo, los modelos más modernos incorporan el asistente de arranque en pendiente.

El sistema, también conocido como Hill Start Assist (HSA) o Hill Hold Control (HHC), mantiene el vehículo frenado durante unos segundos mientras el conductor pasa el pie del freno al acelerador.

Para ello, mantiene la presión de los frenos durante aproximadamente dos o tres segundos después de que el conductor suelta el pedal del freno. Según Geely Perú, ese tiempo es suficiente para acelerar y continuar la marcha sin que el vehículo retroceda.

La tecnología tiene la capacidad de detectar cuando el carro está sobre una pendiente y trabaja de forma conjunta con otros asistentes electrónicos, como el Control Electrónico de Estabilidad (ESP) y la unidad de control del motor.

Para activarse utiliza diferentes sensores que verifican la inclinación de la vía, que el vehículo esté completamente detenido, la presión ejercida sobre el sistema de frenos y la fuerza que el motor transmite a las ruedas.

Cuando el conductor acelera y el sistema detecta que el motor tiene la fuerza suficiente para avanzar, libera gradualmente los frenos para que el arranque sea suave y seguro.

La diferencia con Auto Hold

El Auto Hold es otro sistema que traen los carros y ayuda al conductor. La principal diferencia es que el asistente de arranque en pendiente solo mantiene frenado el vehículo durante unos segundos para facilitar el inicio de la marcha en una subida. Si el conductor no acelera en ese tiempo, el sistema libera los frenos y el carro puede retroceder.

El auto hold puede ser activado directamente por el conductor. Foto: Motor.es

La razón por la que la radio AM sigue siendo clave en los carros

Mientras que el Auto Hold mantiene el vehículo detenido de forma indefinida, incluso en superficies planas, hasta que el conductor pisa el acelerador. La ventaja del asistente de arranque, según Geely Perú, es que reduce el riesgo de choques con el vehículo que está detrás y disminuye el desgaste del embrague en los carros con transmisión mecánica.

Para activarse, el motor debe estar encendido, el vehículo debe estar parado y, en algunos modelos, el conductor tiene que llevar el cinturón de seguridad abrochado y la puerta cerrada.