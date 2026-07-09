Tesla hizo historia en Colombia: así logró que el Model Y fuera el carro más vendido del país

En el primer semestre de 2026, los carros eléctricos dejaron de ocupar un espacio pequeño en las cifras y pasaron a ser protagonistas de las ventas nacionales.

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El dato que más llamó la atención fue el desempeño de Tesla Model Y, un SUV completamente eléctrico que terminó como el carro más vendido del país entre enero y junio. Con 3.576 unidades matriculadas, este modelo superó a referencias de marcas tradicionales que por años dominaron el listado de los más comprados por los colombianos.

El resultado no solo representa un buen momento para Tesla, sino también una señal del cambio que empieza a tomar fuerza entre los compradores.

La decisión de adquirir un vehículo nuevo ya no está marcada únicamente por el precio, el consumo de gasolina o la tradición de una marca. Ahora entran con más peso factores como la tecnología, la autonomía, el ahorro en combustible y las restricciones ambientales.

Según las cifras de Andemos con base en los registros del RUNT, durante los seis primeros meses del año se matricularon más de 24.000 vehículos eléctricos en Colombia. A esto se suma el fuerte crecimiento de los híbridos, que también han ganado terreno en ciudades donde la movilidad sostenible dejó de ser una tendencia para convertirse en una alternativa real.

Aunque marcas como Kia, Renault, Mazda, Toyota y Chevrolet siguen teniendo una presencia fuerte en el mercado general, el ascenso de Tesla marca un punto de quiebre: por primera vez, un modelo eléctrico se ubicó por encima de carros populares de combustión e híbridos.

El comportamiento también muestra que los colombianos están más dispuestos a mirar opciones distintas al vehículo tradicional. La llegada de más marcas, el aumento de puntos de carga, los beneficios tributarios y el interés por reducir costos de uso han ayudado a que este tipo de carros gane espacio.

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El primer semestre cerró, además, con una recuperación importante para la industria automotriz. Junio fue uno de los meses más fuertes en matrículas de vehículos nuevos, lo que confirma que el sector vuelve a tomar impulso después de varios periodos de desaceleración.

Con este panorama, el liderazgo del Tesla Model Y no parece un hecho aislado. Más bien deja claro que la competencia por el mercado colombiano ya no se juega únicamente entre los fabricantes tradicionales, sino también entre quienes están apostando por la movilidad eléctrica como el nuevo camino.