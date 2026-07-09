¿Le gusta TransMilenio? El sistema alcanzó un índice de satisfacción del 78 %

TransMilenio anunció que los índices de satisfacción con el sistema han mejorado en los últimos meses. Solo en el primer semestre de 2026 se alcanzó un 78 %, el más alto en la historia.

Concejal pide que blinden a TransMilenio y SITP como servicios esenciales frente a bloqueos y manifestaciones

La firma encuestadora Proyectamos Colombia S.A.S., que llevó a cabo los estudios, también encontró que entre mayo y junio de este año el nivel de confianza en el sistema fue del 95 %.

En diciembre de 2025 se reportó un nivel de satisfacción del 72 % frente al 71 % del segundo semestre de 2023. Estas fueron las troncales con mejores calificaciones:

1. Eje Ambiental: 86,8%

2. NQS Sur: 83,4 %

3. Calle 26: 82,5 %

4. Caracas Sur: 82,2 %

5. Calle 80: 79,3 %

6. Carrera 10: 78,9 %

7. NQS Central: 78,4 %

8. Av. Américas - Calle 13: 78 %

9. Av. Suba: 77,8 %

10. Caracas Norte: 74,6 %

La encuesta se realizó a 4.278 usuarios del transporte público, quienes mostraron una percepción positiva sobre los conductores, con un 93 %. Le siguieron los buses con 91 %, las estaciones y portales con 84 %, el sistema de recaudo con 82 % y la operación de las rutas con 81 %.

En cuanto a la seguridad, subió 15 puntos porcentuales al pasar de 45,9 % en diciembre de 2025 a 60,8 % en los primeros seis meses de este año.

“El indicador sobre operadores-conductores incluye la distancia de los buses con la plataforma a la hora de sus paradas, el manejo cuidadoso y/o confortable, el respeto por las normas de tránsito, la frecuencia y el trato de cada operador hacia la comunidad usuaria”, explicó TransMilenio.

La encuesta también midió el servicio de TransMiCable. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el caso de los buses, la medición se refirió al estado general de los vehículos y a las señales informativas. Con respecto a las estaciones y portales, se evaluó el acceso al interior y a los alrededores, así como el estado de puertas e iluminación.

TransMiZonal y TransMiCable

El nivel de satisfacción de TransMiZonal fue del 76,2 %, el más alto en la historia, y superior al 72 % reportado en 2025 y al 67,3 % de diciembre de 2023.

La percepción positiva sobre los buses y la seguridad alcanzó el 82 %, la cifra más alta entre los aspectos evaluados. Por su parte, la correspondiente a los operadores y conductores fue del 81 %, mientras que la del sistema de recaudo llegó al 75 %.

Así será la nueva flota eléctrica de TransMilenio: adjudicaron contrato para 269 buses

“La seguridad en el componente TransMiZonal tuvo un importante repunte y, además, los usuarios encuestados destacaron la distancia entre paraderos, las condiciones de iluminación, la cantidad de personas en los paraderos, las frecuencias de las rutas y el flujo de usuarios, entre otros puntos”, indicó TransMilenio.

Por su parte, el nivel de satisfacción de TransMiCable alcanzó el 98 % y aumentó cinco puntos porcentuales frente al 93 % registrado en la medición anterior. Solo el 2 % de los encuestados respondió “poco satisfecho” a la pregunta: “¿Cómo califica usted el servicio en general de TransMiCable?”.