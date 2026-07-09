Nana Calistar lanzó una fuerte advertencia para varios signos en el horóscopo de hoy, 9 de julio

Como ya es costumbre, Nana Calistar compartió sus esperadas predicciones para este 9 de julio. La reconocida astróloga publicó mensajes que invitan a reflexionar antes de tomar decisiones importantes.

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En esta ocasión, varias de sus predicciones llamaron especialmente la atención, ya que lanzó una fuerte advertencia para algunos signos del zodiaco.

Desde posibles conflictos con personas cercanas hasta recomendaciones para evitar malas decisiones, el horóscopo de hoy incluye consejos y alertas que podrían marcar la diferencia durante la jornada para quienes creen en la influencia de los astros.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Soluciona tus problemas antes de querer arreglar la vida a medio mundo. Se vienen movimientos importantes de dinero, pero bájale a los gastos hormiga. En temas del amor, andas con un imán especial”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Deja de hacerte el fuerte, no tienes que demostrar nada a nadie. Aprende a pedir ayuda cuando lo necesites. Hay una energía especial para acomodar tu vida: movimientos importantes de dinero y posibles pagos atrasados”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Organiza tus prioridades y deja de entregar tu tiempo a eso que solo te resta paz. En temas de dinero, se marca un negocio o la venta de algo. Eso sí, no firmes nada sin antes leer las letras chiquitas”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Recuerda: no eres el salvador de nadie. Este jueves, la energía del dinero comienza a acomodarse, después de sufrir unos días. No tengas miedo de cobrar el dinero que mereces, ya sea por tu trabajo o por algún pago o deuda atrasada”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“No cargues con preocupaciones que no te corresponden. La energía del dinero es bastante favorable para ti. En cuanto al amor, los astros te tienen un consejo: aguas con el orgullo. No está mal si tú das el primer paso de vez en cuando”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Deja que querer tener el control siempre. En temas del dinero, el agua comienza a moverse a tu favor, eso sí, cuídate de las envidias que andan cerca. En cuanto al amor, un consejo: cuidado con la desconfianza. Habla antes de sacar conclusiones”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“No tienes por qué quedar bien con todo el mundo. No naciste para ser monedita de oro. Entras a una etapa de estabilidad en cuanto al dinero, mientras que en el trabajo las cosas podrían empezar a moverse a tu favor, así que no tengas miedo de aceptar nuevos retos”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Deja de hacerte el frío cuando en realidad sientes demasiado. Se vienen días buenos en cuanto a lo económico, con las posibilidades de un aumento en el trabajo, negocio o venta importante”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Deja de prometer cosas que no vas a cambiar. Se vienen movimientos interesantes en cuanto al dinero y el trabajo. Confía en ti y tu creatividad. En temas del amor, los astros te invitan a salir de la rutina”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“No tienes por qué demostrarle al mundo que puedes con todo. No hay nada de malo con pedir ayuda. Se marcan noticias que te harán recuperar el ánimo en temas de dinero, la energía es positiva”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Es momento de actuar. Tienes buenas ideas, sólo tienes que llevarlas a cabo. Se marcan noticias alentadoras en el dinero, eso sí, deja de gastar en cosas que no necesitas. En el amor, recuerda: no hay nada de malo con aceptar que mereces cariño”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“No intentes encontrarle explicación a todo. Vienen cambios muy favorables en temas de dinero, siempre y cuando te cuides de las envidias, pues no todos están dispuestos a verte triunfar”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.