En medio de su lucha contra el cáncer, esposa de Carlos Calero fue hospitalizada y envió un conmovedor mensaje

Paulina Ceballos, esposa del presentador colombiano Carlos Calero, confirmó a través de sus redes que se encuentra hospitalizada. La noticia ha despertado la solidaridad de sus seguidores, dado el proceso médico que Ceballos afronta desde su diagnóstico de cáncer de seno en el año 2024.

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A través de sus historias de Instagram, Ceballos compartió imágenes desde el centro asistencial en el que se encuentra internada, acompañadas de mensajes en los que detalla cómo afronta este momento. En una de sus publicaciones, la mánager e influenciadora se mostró acompañada por su hija y optimista frente a la atención recibida.

“Tengo la mejor compañía, Dios, en ese cielo hermoso, mi niña Sofía Calero y superatendida con los mejores. Gracias. Y ya viene mi gordito Carlos Calero”, expresó en la red social.

Paulina Ceballos a través de Instagram Foto: @pauceballos19

En otra historia, Ceballos habló de los procedimientos hospitalarios, enfatizando la actitud espiritual con la que asume el tratamiento: “Yo ya perdí la cuenta de todos los pinchazos que me han tocado; lo que sí les digo es que, gracias a Dios, soy muy tranquila, me encomiendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y, por supuesto, a mi Virgencita. Respiro y oro por las manos y la vida de la persona que me está atendiendo. Fe siempre”.

Hasta el momento, no se conocen muchos detalles del ingreso de Ceballos al hospital; según sus declaraciones, se trata de un virus. A través de sus redes dijo lo siguiente: “Fue un virus, gracias a Dios mejorando”.

Esta situación de salud se da semanas después de que Carlos Calero, conductor del programa matutino Día a Día, hablara sobre la evolución de su esposa. El presentador barranquillero había calificado el panorama general de la enfermedad como complejo pero alentador.

“Mi esposa bien, súper, ahí vamos, confiando en Dios, que en estos momentos todo está bien”, señaló Calero en su momento, explicando que, aunque la situación representa una “travesía” familiar que inició hace un año y medio, ella se mantenía estable, bajo estricto tratamiento y con buen estado de ánimo.

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Paulina Ceballos ha consolidado una carrera independiente en el sector del entretenimiento y el mercadeo digital en Colombia. Más allá de su vínculo matrimonial con Calero, Ceballos se ha desempeñado como la estratega detrás de la carrera de su esposo y como creadora de contenido enfocada en el empoderamiento femenino, la vida familiar y el bienestar.

La pareja, que acumula más de dos décadas de matrimonio, ha manejado de manera abierta pero prudente la evolución de la enfermedad de Ceballos desde 2024, convirtiéndose en un referente de resiliencia para las familias que atraviesan diagnósticos similares en el país. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial o una nueva actualización familiar sobre su evolución clínica.