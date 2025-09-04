Carlos Calero se despidió de importante miembro de su familia; envió mensaje

Carlos Calero, uno de los actuales presentadores de Día a día, es una de las estrellas del mundo del entretenimiento más importantes de la actualidad, pues en los últimos años ha hecho parte de producciones como Sábados felices, Yo me llamo y La descarga.

Esto ha permitido que miles de personas se interesen por conocer detalles de su vida personal y familiar, pues de manera constante, comparte por sus redes sociales cómo son las rutinas y relaciones con su esposa Paulina Ceballos y sus hijos, Sofía y Carlos.

Carlos Calero es uno de los presentadores más exitosos de la actualidad. | Foto: Instagram @carloscalero29

Pese a que hace más de un año se encuentra viviendo un momento complicado, debido al diagnóstico de cáncer que recibió su pareja, el presentador ha intentado mantenerse fuerte, enfocándose en su relación con Dios y la Virgen María.

En las últimas horas, Carlos sorprendió con una noticia con respecto a su hijo, pues le dio una tierna despedida en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, antes de que el joven partiera con el fin de cumplir con sus proyectos profesionales.

“A triunfar, mi Carlitos”, escribió el presentador por medio de las historias.

Aunque por el momento, no hay detalles del rumbo que tomó, los seguidores de Carlos se encargaron de enviarle mensajes con buenos deseos y le auguraron un futuro próspero.

El famoso presentador se despidió de su hijo e inmortalizó el momento en sus redes sociales. | Foto: Instagram @carloscalero29

La Virgen María le cumplió un milagro a Carlos Calero y su familia

En medio de una reciente entrevista con Julieta del Río y María Fernanda García para el pódcast Charlas Divinas, Carlos Calero reveló que su hijo superó el cáncer gracias a la presencia de la Virgen María en la vida de su familia.

“Fue un momento muy difícil porque tú no esperas que una criatura tan pequeña le pase eso. Es algo ilógico, porque en la vida, se supone que somos los papás los que nos enfermamos y los hijos nos cuidan y esta vez estaba pasando al contrario, Pau y yo estábamos cuidando a nuestro hijo”.

Carlos Calero reveló el milagro que le cumplió la Virgen María. | Foto: Instagram @carloscalero29 - Getty Images / Montaje: Semana

El hombre reveló que en una de las visitas al hospital, de manera inesperada, llegó una figura de la Virgen de los Caballeros a la habitación de su hijo, y permaneció durante todo el tiempo que su hijo estuvo internado.

Después de algunos tratamientos, su hijo, quien para el momento tenía 14 años, quedó libre de cáncer y su familia le atribuye el milagro a esta figura religiosa.

“Todos los días le pedíamos a Dios por la vida de Carlos, y a la Virgen, que la tenía ahí. Incluso, hay un momento muy bonito en el que Pau se queda sola con Carlos, porque ya nosotros nos habíamos ido y se arrodilló a la Virgen”.