Humorista de ‘Sábados Felices’ enfrenta denuncia: su expareja lo acusa de presunto maltrato durante su embarazo

El humorista colombiano Andrés ‘El Pato’ Velásquez y su expareja, Camila Avendaño Triana, se encuentran en el centro de la atención pública tras la difusión de graves señalamientos mutuos.

Avendaño relató públicamente presuntos episodios de violencia física y psicológica ocurridos durante su relación y el posterior embarazo, además de manifestar dificultades en la fijación de la cuota alimentaria del hijo de ambos.

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Por su parte, el comediante rechazó de manera categórica las acusaciones, asegurando que cuenta con soportes que demuestran su responsabilidad económica y anunció el inicio de acciones legales por difamación.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por Camila Avendaño en declaraciones para el programa de entretenimiento La Red, la relación con el humorista se extendió por cerca de dos años.

Aunque inicialmente el vínculo se desarrolló en términos positivos, Avendaño afirmó que con el tiempo comenzaron a presentarse conductas de control psicológico, que incluyeron la restricción del uso de sus redes sociales, el manejo de su teléfono móvil y el aislamiento de su núcleo familiar.

El relato de la mujer detalla que las tensiones escalaron a agresiones físicas. Avendaño recordó un incidente específico ocurrido presuntamente al salir de una función de cine:

“Yo estaba de copiloto en el carro y él llegó y me hizo ¡pah! y me pegó un puño en el ojo. Yo quedé quieta y después reaccioné (...). Él se puso como loco, se bajó del carro y ya después nos fuimos para la casa. Cuando estábamos en la casa, él reaccionó y me dijo que lo perdonara, que eso no iba a volver a pasar y que no contara nada porque eso lo podía afectar en su trabajo”.

Asimismo, la denunciante aseguró que las agresiones continuaron durante el periodo de gestación. Detalló un segundo altercado tras el descubrimiento de supuestos mensajes de Velásquez con otra mujer, situación que derivó en un forcejeo físico en el que ella reaccionó golpeándolo con un teléfono celular para defenderse de un presunto intento de asfixia. Avendaño reconoció públicamente que no ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, argumentando temor a represalias legales y la supuesta eliminación de pruebas materiales de sus dispositivos móviles.

El nacimiento de su hijo Antonio, ocurrido el 13 de mayo de 2025, marcó el fin de la relación sentimental y el inicio de un conflicto por la crianza y el sostenimiento económico del menor. Avendaño sostuvo que el comediante no ha estado presente de manera constante en la vida del niño, quien ha requerido hospitalizaciones por complicaciones respiratorias.

Además, afirmó que la comunicación para el pago de las obligaciones alimentarias ha sido irregular. Ante este escenario, la mujer confirmó que el pasado 26 de mayo de 2026 solicitó formalmente una audiencia de conciliación ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el objetivo de regular la custodia, el régimen de visitas y fijar una cuota de alimentos definitiva.

Frente a las declaraciones de su expareja, Andrés ‘El Pato’ Velásquez ejerció su derecho a la réplica en el mismo espacio televisivo, negando de forma tajante haber ejercido violencia física o psicológica.

El humorista, reconocido por sus rutinas de comedia y contenido digital, afirmó que las dinámicas de agresividad provenían presuntamente de Avendaño, y aseguró poseer un registro de audio en el que ella se disculpa por haberlo agredido físicamente durante una discusión.

Respecto a los señalamientos de desatención económica, Velásquez exhibió capturas de pantalla correspondientes a conversaciones en las que se pactaba el envío de dinero para el sostenimiento del menor. Según su versión, inicialmente se acordó una cifra de 250.000 pesos mensuales, pero él decidió transferir sumas superiores:

“Desde el primer momento le envié 800.000 pesos y le dije: ¿le envío esto? Pero no quiere decir que porque le envíe esto yo me desentiendo. No, no se preocupe. Si el niño se enferma, necesita un medicamento, yo lo compro”.

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El comediante enfatizó que la distancia actual con su hijo no obedece a negligencia o desinterés paterno, sino a una determinación de evitar confrontaciones directas con Avendaño mientras el caso es evaluado por las autoridades correspondientes.

Finalmente, Velásquez ratificó que su equipo jurídico se encuentra adelantando denuncias en los ámbitos civil y penal para defender su honra y el ejercicio de su carrera profesional frente a lo que calificó como acusaciones falsas y sin sustento probatorio.