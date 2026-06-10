Tahiana Bueno confiesa que intentó quitarse la vida tras su inesperada salida de ‘Sábados Felices’

La actriz, modelo y humorista barranquillera Tahiana Bueno, reconocida por su trayectoria en el emblemático programa de humor de Caracol Televisión, Sábados Felices, compartió públicamente los difíciles momentos personales y profesionales que ha experimentado tras su salida de la producción.

En una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, la artista detalló las afectaciones en su salud mental derivadas de lo que considera un despido injustificado y la percepción de un estancamiento en su carrera artística.

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Durante su conversación en el formato de entretenimiento, Bueno expuso con franqueza los episodios de crisis emocional que vivió luego de quedar fuera del elenco del programa. Según las declaraciones de la humorista, la situación la llevó a experimentar un cuadro profundo de depresión y fuertes ataques de ansiedad que, en un momento crítico, nublaron su juicio de manera alarmante.

“Cuando me da la ansiedad yo la controlo con respiración, pero cuando coge viaje es feo, es un ahogo. Y ese día me dio ese ataque, yo no tenía con quién hablar, todos mis amigos estaban trabajando. Y recuerdo que yo dije: ‘no puedo con esto, no puedo’. Yo vi la ventana y me vi tentada”, relató la actriz.

Bueno precisó que ante la gravedad del episodio optó por comunicarse inmediatamente con una línea de atención clínica para solicitar auxilio psicológico, logrando estabilizar sus emociones. Asimismo, la barranquillera destacó que se apoya firmemente en sus creencias religiosas y espirituales desde hace una década para sobrellevar su situación actual.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, el deterioro de su estabilidad emocional se venía gestando tiempo atrás debido a la frustración de sentir que su crecimiento profesional se había detenido dentro del canal. La humorista manifestó que su salida ocurrió en una etapa donde recibía comentarios de sus colegas de set sobre su desempeño.

Tahiana Bueno inició su vinculación con Sábados Felices en el año 2014. Tras mudarse de su natal Barranquilla a Bogotá con el respaldo de su familia, realizó una audición que captó la atención del entonces director del programa, el fallecido Alí Humar. Inicialmente, ingresó como presentadora del formato en reemplazo de Vanessa Peláez.

Con el paso del tiempo, Bueno realizó una transición hacia el rol de actriz cómica, integrando formalmente la nómina de humoristas del programa. Durante este periodo, participó de manera constante en diversos sketches humorísticos y parodias especiales de otros formatos de la cadena, destacando recientemente su imitación de la cantante Shakira en el espacio de parodias A yo me llaman.

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Pese a las complejidades de su situación personal, la creadora de contenido manifestó estar enfocada en el desarrollo de nuevos proyectos enfocados en la reivindicación del rol de la mujer y la infancia. Actualmente, colabora activamente en una franquicia orientada al público infantil liderada por Ana Karina Peñarolta.

El proyecto, denominado Mini Fotogénica, busca según la actriz apartarse de los estándares convencionales de los concursos de belleza infantiles tradicionales. “Es un proyecto con la misión de rescatar los valores, los dones y las ganas de una niña de brillar sin perder su infancia”, concluyó Bueno, enfatizando su compromiso actual con la protección integral de los derechos de los menores.