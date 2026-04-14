‘Alerta’ fue hospitalizado de emergencia: el comediante entró a cirugía tras un fuerte dolor en el pecho

El reconocido comediante colombiano Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, generó preocupación entre sus seguidores tras confirmarse su hospitalización de emergencia el pasado domingo 12 de abril. El humorista, quien recientemente participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, fue sometido a un procedimiento quirúrgico cardíaco tras presentar síntomas que inicialmente fueron ignorados por los médicos.

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Según reportes difundidos, la situación médica de Lozano comenzó con un persistente dolor en el pecho y una sensación de incomodidad física que lo obligó a buscar asistencia profesional de inmediato.

A pesar de que, en una primera revisión médica, el parte inicial sugería que no existían anomalías de gravedad, el comediante decidió confiar en su intuición ante la persistencia de los dolores. Al regresar a la Clínica del Country en Bogotá, los especialistas determinaron que su cuadro clínico requería atención inmediata, procediendo a su hospitalización sin posibilidad de volver a su casa.

La situación escaló rápidamente de una hospitalización a un cuadro más complejo que requería ir a sala de cirugía. Lozano fue sometido a un cateterismo de urgencia debido a que una de sus arterias se encontraba comprometida.

Este tipo de procedimientos busca diagnosticar y tratar obstrucciones en el flujo sanguíneo hacia el corazón, una condición que, de no ser atendida a tiempo, puede derivar en consecuencias fatales. Tras la exitosa intervención, el humorista permaneció dos días bajo observación hospitalaria estricta antes de recibir el alta para continuar su recuperación en su casa.

Fiel a la personalidad que lo ha caracterizado durante décadas en la televisión colombiana, Alerta utilizó sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a sus fanáticos, aunque lo hizo con un toque de su característico humor negro. En un video publicado en su cuenta de Instagram, se le observa en la camilla del centro médico junto a su hijo, simulando una escena cómica sobre su estado.

“Ya después les contaré qué me pasó, por ahora vayan a reír”, expresó el comediante en sus plataformas digitales, intentando mitigar el impacto de la noticia entre su audiencia.

A pesar del tono gracioso del video, la seriedad de su estado de salud es real. El humorista deberá cumplir ahora con un reposo obligatorio de 20 días, lo que ha forzado la cancelación de su agenda de presentaciones y shows en vivo previamente programados para el mes de abril.

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Juan Ricardo Lozano es una de las figuras más emblemáticas del humor en Colombia, con una trayectoria que se consolidó en el programa Sábados felices con personajes icónicos como el Cuenta Huesos. En 2025, el bogotano volvió a ser tendencia al integrarse al elenco de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Su hospitalización actual recuerda la importancia de la prevención en salud, un mensaje que el propio humorista ha compartido tras los momentos críticos vividos en el quirófano.