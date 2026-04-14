Don Fulano fue víctima de millonario robo a mano armada en la Zona G de Bogotá: fueron más de 26 millones de pesos

El reconocido cantante Rafael Fuentes, conocido mundialmente como Don Fulano, se sumó a la lista de víctimas de la delincuencia en Bogotá. El artista fue interceptado por hombres armados en el sector de la Zona G, en la localidad de Chapinero, quienes le hurtaron un reloj de alta gama mientras se encontraba en compañía de su familia.

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El incidente ocurrió la tarde del pasado domingo 12 de abril, aproximadamente a las 6:30 p. m. Según el reporte de los hechos, Fuentes acababa de salir de un establecimiento comercial y se movilizaba en una camioneta junto a sus familiares. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta abordaron el vehículo, aprovechando el flujo vehicular del sector.

De acuerdo con el testimonio del artista y los reportes preliminares, uno de los delincuentes descendió de la motocicleta y, de manera violenta, abrió la puerta de la camioneta. Bajo la amenaza de un arma de fuego, el asaltante exigió la entrega inmediata de un objeto específico: un reloj de la prestigiosa marca Cartier, avaluado comercialmente en 26 millones de pesos.

Ante la intimidación y con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de su esposa e hijos, el intérprete de éxitos como ‘Guallando’ y ‘La Novela’ accedió a la orden de los delincuentes. Tras obtener el botín, el asaltante regresó a la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice, para huir con rumbo desconocido por las vías del norte de la capital.

La Policía Metropolitana de Bogotá arribó al lugar minutos después del asalto para recoger el testimonio de las víctimas y realizar las respectivas investigaciones. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que no se trató de un hurto fortuito, sino de una modalidad de “marcación” o seguimiento previo.

Este tipo de estructuras criminales suelen operar en sectores exclusivos como la Zona G, la Calle 93 y el Parque de la 93. Según informes de inteligencia policial previos, los delincuentes identifican a sus víctimas dentro de restaurantes o centros comerciales y esperan el momento de mayor vulnerabilidad, normalmente cuando abordan sus vehículos o se detienen en un semáforo, o por el caos vehicular, para ejecutar el robo.

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Actualmente, las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para trazar la ruta de escape de los delincuentes e intentar identificar las placas de la motocicleta involucrada.

Rafael Fuentes es reconocido como voz principal de la agrupación Fulanito; fue pionero en la fusión del merengue con el hip-hop y el house, logrando un éxito global a finales de la década de los 90. Sus temas se convirtieron en himnos de las festividades en América Latina y Estados Unidos.

A pesar de su estatus de celebridad y su vigencia en escenarios internacionales, el artista ha manifestado su preocupación por la situación de seguridad en la ciudad. Fuentes, quien mantiene una estrecha relación con Colombia por su carrera profesional, se suma a cientos de personas que han denunciado hechos similares en los últimos meses en la ciudad.