“En dos segundos”: Violeta Bergonzi mostró el indignante video del robo del que fue víctima en Bogotá

La reconocida presentadora y empresaria Violeta Bergonzi, quien recientemente se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de la delincuencia en Bogotá, luego de que le hurtaran los espejos laterales de su vehículo nuevo.

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A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, plataforma donde cuenta con una sólida comunidad de seguidores, Bergonzi relató los momentos de frustración que vivió tras percatarse de que su camioneta recién adquirida había sido vandalizada.

De acuerdo con el testimonio de uno de los trabajadores del establecimiento comercial donde la presentadora acudió para reponer las autopartes, el incidente ocurrió en un lapso de tiempo muy corto.

“Nos llama al otro día y nos dice: ‘Estoy en la peluquería y en dos segundos me robaron los espejos’”, detalló el empleado en el material audiovisual compartido por la misma afectada.

El suceso quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. En la grabación se observa el modus operandi del delincuente: un hombre que se transportaba en una motocicleta descendió del vehículo, se aproximó a la camioneta de Bergonzi y, en cuestión de segundos, desprendió ambos espejos retrovisores para posteriormente huir del lugar en el mismo vehículo motorizado.

A pesar del mal sabor de boca provocado por la situación, la también exreina de belleza aclaró a sus seguidores que la pérdida fue estrictamente material y que ella se encuentra en perfecto estado de salud, pues no estuvo expuesta a un enfrentamiento directo con el asaltante. Asimismo, confirmó que pudo solucionar el inconveniente adquiriendo los repuestos en un lugar seguro.

No obstante, Bergonzi aprovechó la exposición de su caso para abrir un debate y enviar un mensaje de concientización social a los ciudadanos sobre el problema del mercado negro de piezas de automóviles. La presentadora enfatizó la importancia de acudir a comercios legales y debidamente autorizados para evitar alimentar la cadena delictiva.

“Les voy a dejar un video… para contarles esta triste historia”, expresó inicialmente con indignación la empresaria, quien luego reflexionó sobre el riesgo de caer en la compra de repuestos de dudosa procedencia por el afán de conseguir precios más bajos, lo cual termina incentivando que este tipo de delitos se sigan cometiendo en las principales ciudades del país.

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Este lamentable hecho de inseguridad contrasta con el buen momento que vive la presentadora en el ámbito profesional. Con una trayectoria destacada en la televisión colombiana gracias a su participación en diversos magacines de entretenimiento, Bergonzi consolidó su popularidad a nivel nacional tras su destacada participación en el reality de cocina MasterChef Celebrity en su edición de 2025, donde se alzó con el primer lugar demostrando sus habilidades culinarias y su carisma frente a las pantallas.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá respecto a si existe una denuncia formal radicada por este hecho o si se está adelantando una investigación para identificar la placa de la motocicleta involucrada en el hurto.