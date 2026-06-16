Violeta Bergonzi destapó la verdadera razón por la que salió de ‘Buen Día, Colombia’: “Les mentí”

Violeta Bergonzi, una de las presentadoras más reconocidas de Colombia por su participación en producciones como Lo Sé Todo, La Movida y Buen Día, Colombia, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar la verdadera razón de su salida del programa matutino del Canal RCN.

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

Pese a que en su momento aseguró que se retiraba del programa para dedicarse a su familia y a sus hijos, en una reciente entrevista con Desinhibida Show recordó ese importante momento y se sinceró con su comunidad.

“Te mentí, les mentí a todos. Resulta que yo no estaba siendo feliz. No me sentía plena, ni realizada, y yo sentía que necesitaba mover mi energía, y yo siempre sigo mi intuición”, afirmó frente a las cámaras del programa digital.

Confesó que, luego de pensarlo durante mucho tiempo, tomó la decisión de dejar de lado sus proyectos como presentadora, pues ya no sentía la misma plenitud que le generó el cargo cuando ingresó a desempeñar sus funciones.

“Aquí es donde me llega el momento en el que todos dicen: ‘Estás loca, tienes un trabajo fijo todas las mañanas en uno de los canales más importantes de Colombia’, y yo decía: ‘Sí, pero, ¿qué pasa si yo lo dejo y me arriesgo y busco algo más?’”, comentó.

Violeta Bergonzi y Flavia Dos Santos protagonizaron tenso momento en vivo; la discusión causó debate

Luego de confirmar que estaba interesada en explorar otro tipo de formatos, aceptó la invitación para hacer parte del grupo de famosos convocados a la séptima temporada de MasterChef Celebrity, donde llegó a la final y recibió el premio de 200 millones de pesos colombianos.

“Ahí es donde me arriesgo y entro a MasterChef Celebrity, y una vez más digo: ‘si yo entro a esto es porque me lo voy a ganar, me lo tengo que ganar’”, recordó.

Mencionó que, pese a las dificultades, quiso arriesgarse y se siente segura con los cambios realizados: “Obvio da miedo dejar algo que uno tiene seguro, que uno tiene fijo. Yo tenía unos compañeros espectaculares, pero definitivamente hay que saber escuchar esta intuición”.

La presentadora fue la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores se manifestaron en la sección de comentarios y le dejaron mensajes de apoyo a la comunicadora:

“Me encanta eso de Violeta, siempre tiene esa actitud de ganadora, de querer más, eso es admirable de ella, por eso es una de mis famosas”; “Violeta, eres genial”; “Se llama perseverar y creerlo”; “Qué pesar que ella se haya ido del programa, a mí me encantaba”; “Puedes hacer lo que te venga en gana, todo lo que hagas y digas está bien y punto” y “La mejor de todas” son algunos de los mensajes que se leen.