El fuerte terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, generó preocupación entre millones de ciudadanos y también provocó reacciones de diferentes figuras de la música nacional. Entre ellas estuvieron Karol G y Silvestre Dangond, quienes utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de solidaridad a las personas afectadas por la emergencia.

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La cantante antioqueña compartió una publicación en sus historias de Instagram, donde expresó su preocupación por las familias que atraviesan momentos difíciles como consecuencia del movimiento telúrico.

Karol G hizo énfasis en la importancia de permanecer unidos como país y aseguró que sus pensamientos estaban con quienes resultaron afectados.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país”, escribió la artista, acompañando sus palabras con la bandera de Colombia y un corazón roto.

Posteriormente, manifestó: “Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”.

Karol G también reveló que, a través de Con Cora Foundation, organización con la que desarrolla diferentes iniciativas sociales, se encuentran trabajando para encontrar mecanismos de apoyo para las familias afectadas.

Karol G se pronunció en redes sociales por la tragedia ocurrida en Colombia. Foto: Instagram @karolg

“Desde @concorafoundation, nuestra fundación, estamos trabajando para atender esta emergencia y encontrar la mejor manera de apoyar a las familias afectadas”, señaló.

Además, la cantante compartió un enlace para quienes desean realizar aportes económicos y contribuir con las labores de atención.

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Por su parte, Silvestre Dangond publicó un video en sus redes sociales en el que habló sobre la situación y reconoció sentirse afectado por las noticias que se conocieron durante la jornada.

“Familia querida, Colombia hermosa de mi vida, colombianos, paso por aquí muy dolido, muy triste, muy pensativo, analizando todos estos hechos que pasaron el día de hoy”, expresó el cantante.

El artista pidió mantener la calma y prestar especial atención a las familias que están enfrentando las consecuencias del terremoto. También hizo un llamado para que los mecanismos de ayuda puedan activarse y llegar de manera efectiva a quienes los necesitan.

“Mucha fuerza, son momentos donde hay que guardar la calma, donde hay que estar muy atento, prestar mucha atención con todo lo que está pasando a las familias”, manifestó.

Finalmente, Dangond destacó la capacidad de los colombianos para sobreponerse ante las dificultades y cerró su mensaje con una declaración de afecto hacia el país: “Colombia es un país que se levanta, un país que ha demostrado que tiene una capacidad de lucha constante”.