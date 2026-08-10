“Saquen del bolsillo, así como lo hace uno”: Ana del Castillo estalló por críticas tras terremoto en Colombia

El devastador terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto ha provocado una ola de solidaridad con las personas damnificadas, pero también controversias en redes sociales alrededor de las reacciones de diferentes figuras públicas.

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Una de las artistas que terminó en medio de la conversación fue Ana del Castillo, quien respondió con contundencia después de recibir críticas relacionadas con las ayudas para las víctimas de la emergencia.

La cantante vallenata rechazó los cuestionamientos y aseguró que el hecho de no publicar una colaboración económica o una ayuda en sus redes sociales no significa que esta no exista.

“Si uno colabora con las personas, porque nadie sabe si yo aporté para los temblores pasados, nadie lo sabe. Entonces, si uno ayuda, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda es malo. Que si no ayudó, es malo. Que si comentó, es malo”, expresó la artista.

Ana del Castillo respondió a quienes la criticaron

Del Castillo fue más allá y cuestionó que, según ella, en redes sociales se destaque con mayor facilidad una polémica que las acciones positivas que realiza.

“Definitivamente vas para atrás, vas para atrás, porque las personas que me conocen verdaderamente, las que saben quién es Ana del Castillo, saben que yo soy para el pueblo y con el pueblo”, afirmó.

La intérprete también manifestó su molestia por los comentarios negativos que recibe y sostuvo que de sus buenas acciones pocas veces se habla.

“De eso sí se encargan, de hablar cagá de las personas, de hablar lo amarillista; de lo bueno que uno hace no dicen nada”, agregó.

Sin embargo, una de las declaraciones más fuertes llegó cuando decidió responder directamente a quienes opinaban sobre lo que ella debía o no aportar. La cantante los invitó a convertir las críticas en ayudas para las comunidades golpeadas por el terremoto.

“En vez de opinar mal, comiencen todos, saquen del bolsillo para ayudar a las personas. Saquen, así como lo hace uno, porque yo no digo las cosas, pero si lo digo, también es malo. Saquen ustedes, así sea mil pesos, durazos”, sentenció.

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El terremoto que golpeó a Colombia

Las declaraciones de Ana del Castillo se producen después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país durante la mañana del 10 de agosto, con epicentro en Chocó. El movimiento se registró sobre las 7:34 a. m. y ocasionó graves afectaciones en diferentes regiones de Colombia.

Con el paso de las horas, las autoridades han continuado actualizando los balances mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y atención de los damnificados. Viviendas, edificaciones e infraestructura resultaron afectadas, especialmente en algunas zonas del occidente del país.

En medio de este panorama, artistas, organizaciones, empresas y ciudadanos han comenzado a movilizar ayudas para las comunidades golpeadas por la emergencia.