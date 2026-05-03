Ana del Castillo sorprendió al revelar a qué futbolista de la Selección Colombia besaría

Ana del Castillo, una de las artistas vallenatas con mayor reconocimiento en la actualidad, volvió a captar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales tras una revelación que no pasó desapercibida.

El dulce antojo que le costó un diente a Ana del Castillo

En una reciente entrevista, la cantante confesó el nombre del jugador de la Selección Colombia al que le daría un beso, desatando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

El momento se dio durante una conversación con la periodista española Eva Rey, quien, fiel a su estilo directo, le planteó una pregunta relacionada con su vida personal.

En medio de la charla, le consultó si en algún momento había tenido algún tipo de acercamiento con futbolistas de la ‘tricolor’.

Aunque en un inicio Ana del Castillo negó entre risas, segundos después dejó abierta la posibilidad, aunque sin revelar detalles ni identidades.

Ana del Castillo reveló a qué jugador de la Selección Colombia besaría. Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. La intérprete de temas como Te imaginaba y La cachera decidió responder sin filtros y con el carisma que la caracteriza. Entre risas, soltó el nombre del futbolista con el que, sin dudarlo, aceptaría darse un beso.

“¿Saben con quién yo quería besarme antes? Te lo voy a decir así… Neni, que con Ospina”, expresó frente a las cámaras, dejando ver su espontaneidad y sentido del humor. La respuesta, lejos de generar controversia, fue tomada por muchos como una muestra más de su autenticidad.

El dulce antojo que le costó un diente a Ana del Castillo

A pesar de la confesión, la artista fue clara en señalar que no existe ningún tipo de vínculo entre ella y el arquero de la Selección Colombia, David Ospina. De hecho, aseguró que no se conocen personalmente y que tampoco han tenido contacto a través de redes sociales. “No, ni me sigue. Estoy aquí”, comentó con un tono jocoso, reafirmando que todo se trata de una admiración lejana.

Como era de esperarse, el clip del momento no tardó en viralizarse en distintas plataformas digitales, donde los seguidores de la cantante reaccionaron y destacaron su personalidad extrovertida.

“Jajajaja ella es la mejor, la más linda”; “Me encanta que sea tan ella, increíble”; “Qué mujer tan espectacular”; “Personalidad, y al que le pique, que se rasque”; “Nada me sorprende de Ana”; “Esta chica se gana todo con su espontaneidad” y “De lo que se perdió Ospina”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.