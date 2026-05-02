Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio y, por primera vez, habló tras la muerte del cantante: “Aún me duele”

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, decidió romper el silencio por primera vez cuatro meses después de la muerte del cantante, una noticia que no solo le cambió la vida a ella, sino a toda su familia.

Destapan la verdad sobre el anillo de Yeison Jiménez que, supuestamente, lo involucraba con un tema delicado: “La fecha de entrega”

El pasado 10 de enero, el mundo del entretenimiento se paralizó al conocerse que la avioneta en la que el cantante viajaba se había accidentado, dejando sin vida al artista y a varios integrantes de su equipo de trabajo.

La tragedia causó un profundo impacto, pues con el paso de los años Jiménez logró ganarse el corazón de su público gracias a su carisma, espontaneidad y capacidad para conectar en el escenario.

A esto se sumaba su personalidad humilde, que lo llevaba a ayudar sin esperar nada a cambio. Por ello, contaba con una multitud de seguidores que también lloraron su partida.

Y su esposa siempre se ha mantenido alejada del ojo público y ha procurado mantener su vida privada. Esta decisión se hizo aún más evidente tras la muerte del compositor, ya que durante los homenajes y actos conmemorativos solo se le vio a través de fotos y videos.

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo. Foto: Fotos: Instagram Yeison Jiménez

No obstante, recientemente, en una entrevista para el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, habló sobre aspectos de su vida hasta ahora desconocidos y, por primera vez, se refirió a los sueños premonitorios que el cantante habría tenido meses antes de fallecer.

En medio de lágrimas, Restrepo confesó que le resulta muy difícil hablar del tema, dado que sigue afectándola profundamente. Según relató, se trataba de sueños recurrentes que no solo experimentó él, sino su mánager, Rafael Muñoz, quien incluso lo vio accidentarse en una de estas visiones.

El artista tuvo varios sueños premonitorios de su muerte. Foto: x

Pese a ello, Jiménez prefería restarles importancia, pues consideraba que entre más atención les prestaba, más los atraía.

“Esto no me gusta contarlo porque aún me duele, pero si él hubiese prestado más atención a esos sueños, esto no habría pasado”, señaló.

Finalmente, recordó que siempre imaginó su vida al lado del cantante, incluso en la vejez. Destacó que para él era fundamental velar por el bienestar de su familia, compartir tiempo de calidad y estar cerca de sus hijos y animales.