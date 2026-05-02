Shakira en Copacabana: a qué hora y dónde ver el megaconcierto gratuito que reúne a millones de personas en Brasil

Crece la expectativa por el megaconcierto que Shakira ofrecerá en Brasil y que se espera reúna a millones de fanáticos.

Se trata de un hecho histórico en la carrera de la artista, quien ha conquistado escenarios alrededor del mundo y hoy es considerada una de las figuras más importantes del pop latino.

El evento se lleva a cabo en la playa de Copacabana, justo frente al hotel donde se hospeda la cantante, con un imponente escenario ya instalado.

La asistencia prevista, cercana a los dos millones de personas, la ubicaría entre los conciertos más multitudinarios de los últimos años, al nivel de los realizados por Madonna y Lady Gaga.

La cantante colombiana Shakira ya está lista para su concierto en Brasil. Foto: AP

Uno de los aspectos que más entusiasmo genera es que el concierto será transmitido en vivo, lo que permitirá que no solo quienes estén en Brasil puedan disfrutarlo, sino cualquier persona que tenga acceso a un celular o dispositivo con conexión a internet.

La artista colombiana se presentará entre las 9:30 y 9:45 p. m. (hora de Brasil), lo que corresponde aproximadamente a las 7:45 p. m. en Colombia. Antes de su show, el evento contó con presentaciones de los DJ Vintage Culture y MAZ, quienes animaron al público desde horas previas.

En cuanto a la transmisión en vivo, varios medios y canales de YouTube ofrecerán el evento. Para facilitar la búsqueda, quienes deseen verlo pueden usar palabras clave como “Concierto de Shakira en Copacabana” y así elegir la opción que prefieran. Esto se debe a que la transmisión oficial estará a cargo de medios brasileños con derechos exclusivos.