Jhon Arias tuvo una participación ‘agridulce’ en el partido de Palmeiras contra Santos

En el marco de la fecha 14 del Campeonato Brasileño de Serie A, se disputó una nueva edición del Clássico da Saudade entre Palmeiras y Santos.

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En un encuentro realizado en el Arena do Palmeiras, contó con la presencia desde el inicio del volante colombiano Jhon Arias, quien fue pieza clave en el esquema del equipo local.

La alineación del conjunto verde incluyó a Carlos Miguel en la portería y a figuras como Gustavo Gómez y el atacante José Manuel López.

Por su parte, el Santos saltó al terreno de juego con Gabriel Brazão bajo los tres palos y una ofensiva liderada por Gabriel Barbosa.

Cronología del partido

El equipo visitante logró romper el cero al minuto 26, cuando Benjamín Rollheiser puso al frente a Santos con un remate desde fuera del área que golpeó el palo y terminó ingresando a la portería del Palmeiras.

Ante la desventaja, el equipo local buscó la igualdad mediante acciones colectivas en las que Arias empezó a ganar protagonismo.

🇧🇷 ⚽¡GOLAZO DE SANTOS ANTE PALMEIRAS! Tremendo remate de media distancia de Benjamín Rollheiser.



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Participación ofensiva del colombiano

El desempeño de Jhon Arias fue de menos a más durante el compromiso. Al minuto 38, el mediocampista recibió un pase de Marlon Freitas que lo dejó en posición de remate frente al portero rival, pero el balón impactó en la humanidad del guardameta Brazão.

Poco antes del descanso, el colombiano volvió a avisar tras interceptar un centro que pasó a escasos centímetros del travesaño.

🇧🇷 ⚽¡JOSÉ MANUEL LÓPEZ ANOTA EL EMPATE DE PALMEIRAS ANTE SANTOS!



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La insistencia de los locales dio frutos en la segunda mitad. Sobre el minuto 64, el delantero José Manuel López consiguió el tanto del empate.

A partir de ese momento, el juego se tornó equilibrado, y Arias debió retroceder para apoyar en tareas de recuperación. El colombiano logró destacarse en defensa, realizando cierres y barridas para evitar que Santos recuperara la ventaja en el marcador.

El VAR le amargó la noche

En los minutos finales, el volante de la Selección Colombia tuvo dos opciones adicionales para definir el encuentro: un remate desviado al 87′ y un centro preciso que no pudo ser concretado por sus compañeros.

🇧🇷 ⚽¡El gol es anulado porque el balón le pega en la mano a Jhon Arias! El juego sigue 1-1 entre Palmeiras y Santos.



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Para el tiempo de adición, se presentó la acción más polémica de la noche. Un disparo de su compañero Allan rebotó en el cuerpo de Arias y entró al arco, lo que significaba la victoria para Palmeiras.

Sin embargo, tras una revisión del VAR (Video Assistant Referee) se determinó que hubo contacto con la mano del jugador colombiano, por lo cual se anuló el tanto que habría sentenciado el juego.

Así se selló una noche en la que se destacó el colombiano, pero que no terminó de convencer de cara al arco.

Con este resultado, Palmeiras conserva la primera posición de la tabla general, mientras que Santos se ubica en la casilla número 16 de la clasificación.