Qué canal pasa Junior de Barranquilla vs. Palmeiras con Jhon Arias por la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla comienza sus actividades en la Copa Libertadores y tendrá que enfrentar a un terror brasileño, considerado uno de los clubes más ricos y poderosos del continente. Palmeiras de São Paulo, cabeza de serie y triple campeón de este torneo de la Conmebol, ya está en Colombia para medir el aceite del Tiburón.

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Joya de gol de Jhon Arias con Palmeiras, pero supo mala noticia en pleno partido: así pasó

El reto se supone muy difícil para el Junior, pues más allá de ser local, Palmeiras siempre será complicado en cualquier cancha. El Verdao se mentaliza en comenzar de gran forma la Copa Libertadores y una victoria de visitante casi que les daría la clasificación a octavos, teniendo en cuenta su fortaleza de local en el Allianz Parque de São Paulo.

Entre las plantillas de esta Copa Libertadores y según datos del portal especializado Transfermarkt, Palmeiras lidera el ranking de valor de mercado con una plantilla valorada en 223 millones de euros, seguida de cerca por el Flamengo de Río de Janeiro con 219 millones, siendo los dos máximos favoritos al título.

Jhon Arias lamentándose en medio de un juego con Palmeiras. Foto: Getty Images

Junto a la nómina de Palmeiras aparece el jugador colombiano Jhon Arias, quien fue una de las figuras del fin de semana en el Brasileirao y el mejor calificado del Verdao. Apunta a la titular en su vuelta a un partido en Colombia tras su salida de Santa Fe en 2021 rumbo al Fluminense, donde hizo historia.

Alineaciones Junior vs. Palmeiras

Con un calendario intenso de seis semanas de competencia en la fase de grupos casi ininterrumpida, el gran reto de la valiosa plantilla del Palmeiras es capotear la rotación de la nómina, las lesiones, los viajes y la seguidilla de partidos sumando el Brasileirao. Misma situación ocurre con el Junior de Barranquilla y la alternancia con la Liga BetPlay.

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

Imagen del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali por la fecha 15 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Jairo Cassiani / Colprensa

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Allan Ellias, Mauricio, Jhon Arias; José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Canal de TV y hora para Junior vs. Palmeiras

El partido Junior vs. Palmeiras se traslada a la ciudad de Cartagena debido a que el Metropolitano está en obras de remodelación pensando en la final de la Copa Sudamericana en el próximo noviembre. El compromiso comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana, este 8 de abril.

Primera fecha, fase de grupos

Estadio: Jaime Morón, Cartagena

Jaime Morón, Cartagena Fecha y hora: 7 de abril 2026, 7:30 p. m.

7 de abril 2026, 7:30 p. m. Canal: ESPN / Disney +

En la transmisión oficial de ESPN para Latinoamérica, la narración del partido estará a cargo de Osvaldo Ruiz Madachi y Francisco Vélez en los comentarios, además del trabajo de campo del periodista George Michael.