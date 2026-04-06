La mejor versión de Jhon Arias está volviendo. Ya había brillado el volante con Selección Colombia en los dos más recientes amistoso y, ahora, en su vuelta al Palmeiras hizo de las suyas para darle la victoria más reciente a su club.

Sin lugar a dudas que el lugar del mundo del atacante es el Brasileirao, donde se siente como ‘pez en el agua’. Allí ya hizo historia con Fluminense, quien lo tiene de ídolo, pero ahora está escribiendo otra con el Verdao.

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Este fin de semana, en el juego ante Bahía, al minuto 42 se fajó uno de las anotaciones de mayor factura de su carrera deportiva.

Al juntarse con su compañero, José Manuel López, le quedó un balón vivo para prenderla de pierna derecha y sacar un remate fortísimo al ángulo contrato del golero. En la cruceta del arco se metió la esférica que sirvió para el 0-1 parcial.

En el relato de televisión hecho por el canal Premiere, se oye al relator decir “sensacional”, por lo bonito y complejo que era ejecutar dicha anotación.

Que golaço do Jhon Arias pra abrir o placar na Fonte Nova



Bahia 0x1 Palmeiraspic.twitter.com/eJeX5lvEKu — 𝑷𝒂𝒍𝒎𝒆𝒊𝒓𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@PalmeirenseNews) April 5, 2026

Arias jugó como titular y fue sustituido por su entrenador al 59′. Durante el tiempo en cancha bonificó para recibir una calificación de 7.3 puntos, con un 91% de sus pases completados y 52 toques de balón.

Dicho día fue bueno para Jhon, aunque al minuto 50 recibió una mala noticia. Por una tarjeta amarilla que el juez central consideró ponerle, el cafetero se perderá la próxima jornada (12 de abril) ante Corinthians, uno de los clásicos más fuertes de Brasil.

Jhon Arias lamentándose en medio de un juego con Palmeiras Foto: Getty Images

Eso lo que hace pensar es que ante el descanso obligado que tendrá en el torneo local, a mitad de semana, frente a Junior de Barranquilla, por Copa Libertadores, Arias estará sumando minutos en su visita a Colombia.

Ganándose el cupo al Mundial

Hace unos tres meses era una incertidumbre el futuro de Jhon Arias rumbo a la Copa del Mundo. En Inglaterra su momento no era el mejor, por lo que decidió retornar a Brasil.

En Palmeiras ha encontrado lo que necesitaba. Con tres goles en los últimos cuatro partidos, ha empezado nuevamente a demostrarle a Néstor Lorenzo que no debería tener dudas de llevarlo a la próxima cita orbital con Colombia.

Jhon Arias luego de anotar el 1-0 a favor de Colombia ante Croacia. Foto: Getty Images

Frente a Croacia y Francia fue de lo poco rescatable. En el primer partido fue quien marcó el descuento de la Tricolor, lo que lo pone en carrera firme para estar en la lista definitiva y final.

Palmeiras tomó ventaja

Palmeiras se distanció como líder del Brasileirão con una sufrida victoria por 1-2 en su visita al Bahia, que iniciaba la jornada en tercera posición.

Un gran gol del colombiano Jhon Arias en la primera parte y otro en propia portería del argentino Santiago Ramos Mingo, en el minuto 89, le dieron los tres puntos al Verdão, que se aleja a cinco del Sao Paulo y Fluminense.

Fue la novena victoria seguida del Palmeiras, entre liga y Campeonato Paulista, por un gol de diferencia.

“Es muy difícil jugar aquí. Ellos tienen mucha calidad, fue muy importante esta victoria. Tenemos que trabajar firme, con los pies en el suelo, porque el camino todavía es muy largo”, dijo el centrocampista palmeirense Andreas Pereira tras el partido.

Con la derrota, el Bahia, que cayó a la quinta posición, puso fin a 14 partidos consecutivos sin perder como local.

*Con información de AFP.