Destapan pelea de Jorge Carrascal en Flamengo: no se habla con un compañero y motivo desata polémica

Las cosas no están para nada bien en el Flamengo, equipo en el que juega el colombiano Jorge Carrascal. El conjunto brasileño perdió el pasado jueves 3 a 0 ante Red Bull Bragantino y ahora salió a la luz la indisciplina que estaría teniendo uno de sus jugadores.

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Se trata del ecuatoriano Gonzalo Plata, quien está en el ojo del huracán después de que se conocieran las polémicas en las que está involucrado. Incluso, se habla de una pelea con Carrascal.

De acuerdo con el diario O Globo, el extremo de 25 años es un cliente habitual de los sitios nocturnos y disfruta mucho de la compañía de las mujeres. Por lo mismo, tendría un gran prontuario referente a estos comportamientos.

Plata, al parecer, en muchas oportunidades habría puesto en primer lugar las fiestas y el placer por encima de su profesión. El mencionado medio señala que en repetidas ocasiones ha sido visto en estos sitios, pese a que al otro día tenga un partido importante con sus compañeros, como cuando jugaron las semifinales de la Copa Libertadores frente a Racing.

Gonzalo Plata, jugador de Ecuador y Flamengo. Foto: ANP via Getty Images

Además, a esto se le suma que el internacional con la Selección de Ecuador también llegaría tarde a las prácticas, lo que no habría sentado muy bien a los demás futbolistas.

O Globo indica que Filipe Luís, quien hasta hace poco era técnico del Flamengo, sabía de estos comportamientos de Plata y estaba al tanto de todo, pero no tuvo ‘mano dura’ y nunca lo regañó.

Sin embargo, lo que acabó con la paciencia al interior del plantel es que el delantero en constantes oportunidades ha llegado con acompañantes a los hoteles de concentración y hasta con mujeres al centro de entrenamiento.

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En medio de todo esto, se habría desatado una pelea con el colombiano Jorge Carrascal. Al parecer, según cuentan desde Brasil, Plata y el volante de la tricolor habrían salido con la misma mujer, lo que desató todo.

“Tanto él (Plata) como el colombiano habrían tenido una aventura con la misma mujer, motivo por el cual dejaron de hablarse y compartir salidas juntos”, señaló O Globo.

Jorge Carrascal Foto: Getty Images

La situación estaría cambiando con la llegada de Leonardo Jardim al Flamengo, ya que le ha dado muy pocos minutos al ecuatoriano y, de acuerdo con medios brasileños, uno de los motivos es esta constante indisciplina.

Pese a esto que se ha conocido en las últimas horas, Plata estuvo en la doble fecha FIFA y parece que es uno de los fijos del técnico Sebastián Beccacece para estar en la Copa del Mundo.