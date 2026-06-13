Frente a la zona de entrenamiento de Irán, Fiscalía de México hizo macabro hallazgo: conmoción en el Mundial 2026

Las autoridades del estado de Baja California reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo estacionado en la ciudad de Tijuana, México. El hecho se registró frente a las instalaciones deportivas donde la selección de fútbol de Irán adelanta sus prácticas para la Copa del Mundo 2026. La agencia de noticias AFP constató la presencia de las unidades policiales en el perímetro del lugar el pasado viernes 12 de junio.

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El automóvil, correspondiente a una camioneta marca Toyota de color gris, permanecía estacionado en el aparcamiento de un establecimiento comercial de la zona. Este punto vial se localiza frente al Estadio Caliente, escenario que el equipo de fútbol utiliza a diario para sus entrenamientos matutinos y vespertinos. La ubicación se encuentra a poca distancia del hotel donde se hospeda la delegación internacional.

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La concentración del conjunto de Irán en territorio mexicano se determinó semanas antes del inicio de la competencia futbolística. La delegación debió modificar sus planes iniciales de establecer su campamento base en los Estados Unidos debido a las tensiones políticas y el conflicto diplomático entre Washington y Teherán. Esta situación forzó el traslado de sus sesiones preparatorias hacia la frontera mexicana.

Investigación judicial y medidas de seguridad

Al proceder con la apertura del automotor abandonado durante la jornada de este viernes, los agentes de la policía local percibieron un olor fuerte procedente del maletero. Los peritos forenses, provistos con trajes de bioseguridad especiales, realizaron la inspección técnica del interior de la camioneta antes de efectuar el levantamiento. La zona fue acordonada por las patrullas policiales para resguardar las evidencias.

Se tuvo que aislar a los aficionados que estaban esperando a su equipo, para poder recoger el cadaver. (AP Foto/Gregory Bull) Foto: AP Photo/Gregory Bull

La Fiscalía General del Estado en Tijuana detalló a la agencia AFP: “Una patrulla descubrió el vehículo y, al realizar la inspección técnica, constató en la parte trasera de la cajuela a una persona envuelta en una bolsa plástica negra que presentaba huellas de violencia”. Los voceros de la entidad judicial añadieron que el automóvil se encontraba abandonado en el estacionamiento desde el pasado miércoles.

El contexto de seguridad de la ciudad fronteriza muestra cifras complejas en los informes oficiales más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las estadísticas del gobierno mexicano señalaron que la ciudad de Tijuana registró más de 1.200 homicidios durante el año 2025. Ante este panorama, los esquemas de protección para las delegaciones extranjeras se mantienen bajo estricta supervisión.

El jugador iraní Alireza Jahanbakhsh. (AP Foto/Khalil Hamra) Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Un convoy integrado por miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento de dotación, custodia de forma permanente el autobús de la delegación de Irán. El trayecto de seguridad protege el traslado de los futbolistas desde el hotel de concentración hasta la cancha del estadio en un recorrido que toma un minuto. Los deportistas abandonaron el complejo deportivo minutos después del retiro del vehículo.

Los representantes de la delegación de fútbol de Irán no emitieron declaraciones ante las consultas de la prensa internacional sobre un posible refuerzo en sus esquemas de seguridad. El equipo mantiene su agenda logística para viajar hacia los Estados Unidos, donde disputará su primer partido del torneo frente a la selección de Bélgica en la ciudad de Los Ángeles. Este encuentro corresponde a las acciones del Grupo G del torneo.