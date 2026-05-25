Veredicto definitivo de México sobre la Selección Irán en su país y el pedido de Estados Unidos: La Fifa, atenta

México, de ambiente político tenso con Estados Unidos a días de que comience el Mundial 2026, aceptó que la Selección Irán estableciera su campamento base en el país ante la negativa de Estados Unidos a que se alojaran en su territorio durante la Copa Mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum y los Xolos de Tijuana se pronunciaron.

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Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta con la potencia norteamericana, todo por el conflicto y las avanzadas militares de Estados Unidos que se han desarrollado en el Golfo Pérsico.

El equipo iraní tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Arizona, Estados Unidos, pero debido a las tensiones políticas, advertencias de la administración Donald Trump y la mala mirada de los dirigentes iraníes, hay cambio en la logística. Cabe recordar que la selección asiática también adelantó un cambio de sedes para sus partidos en la fase de grupos, a lo que la FIFA no accedió.

Selección Irán Foto: Tomada de la cuenta de X de Selección Irán

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar”, explicó la mandataria Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. “Entonces nos preguntaron, ‘¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’“.

Xolos de Tijuana les da la bienvenida

El club Xolos de Tijuana, ciudad en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, confirmó a través de un comunicado de prensa que acogerá el campamento base de la Selección Irán y destacó que se trata de una sede “de puertas abiertas, amigable y hospitalaria”.

Donald Trump le ha puesto difícil el camino a Irán para presentarse al Mundial 2026. Ya se busca que México apruebe al país de Medio Oriente Foto: AFP y Getty Images

De esta manera, los jugadores y trabajadores de la selección de Irán se desplazarán desde Tijuana hacia Los Ángeles para dos partidos por la fase de grupos, y posteriormente a Seattle, en largos viajes por la Costa Oeste de Estados Unidos en el Pacífico.

Irán está encuadrada en el Grupo G y debutará el 16 de junio contra Nueva Zelanda en el SoFi Estadium de Los Ángeles.

México comprometida por Irán

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva está sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.

Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán. Hasta hoy, la tensión está más viva que nunca.