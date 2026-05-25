Acorralan a Marino Hinestroza, lo insultan y piden que se vaya de Vasco da Gama: tenso cara a cara

En menos de un año, la actualidad de Marino Hinestroza pasó de ser jugador de Selección Colombia con chances de ir al Mundial 2026, a estar siendo hostigado por la afición de su propio club, Vasco da Gama.

Infortunadamente para el extremo cafetero que pintaba como gran recambio por su nivel en Atlético Nacional, hoy día las cosas no le vienen saliendo de la mejor forma. Su paso a Brasil le ha costado más de lo esperado y la presión se hace cada vez más fuerte.

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En las últimas horas surgió un video que evidencia lo difícil que está todo para Hinestroza. Según los reportes, la afición le ha pedido de manera expresa que ‘se haga echar’ del club.

Increpada al carro de Hinestroza

Durante una grabación de casi un minuto, se ve cómo uno de los ‘torcedores’ de Vasco se le mete por la ventana al jugador para darle un mensaje.

Con una furia que se hace palpable, el hincha le empieza a decir varias frases a Marino, entre las que está “¡Pide que te echen, h****!”.

Marino Hinestroza, jogador do Vasco, foi um dos mais cobrados pelas organizadas no protesto realizado na tarde desta segunda-feira (25) em frente ao CT Moacyr Barbosa.



"Vai tomar no seu c* seu merd@!" "Seu filho da put*!" "Tu pede pra sair seu merd@!'



📽️@PodCruzmaltino pic.twitter.com/jHrKmmAO5g — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 25, 2026

La reacción por parte del jugador desde adentro del vehículo es difícil de percibir, pero lo que sí es cierto es que no se escucha alguna respuesta ante los reclamos intimidantes del miembro de la barra.

Inversión sin retorno

Un total de ocho de 17 veces posibles ha aparecido Marino en Vasco durante el actual Brasileirao. Su aporte ha sido mínimo; muestra de ello es que no suma ni goles, ni tampoco asistencias, y es calificado con un pobre 6.6 de puntuación.

En la tabla de posiciones, el elenco de Río de Janeiro es puesto 16, a tan solo dos puntos del descenso. Esa situación deportiva es la que ha llevado a los hinchas a querer presionar a los que consideran como grandes culpables.

Marino Hinestroza, delantero de Vasco Da Gama Foto: Getty Images

Por Hinestroza hubo una inversión de unos 6 millones de dólares por parte de los brasileños. Aún se recuerda la ‘novela’ que se montó sobre su llegada a Boca Juniors, misma que no se terminó dando y que repercutió en que fuese a Brasil.

Hasta la fecha, el dinero gastado por Vasco da Gama no ha sido retribuido en campo por Marino, lo que hace pensar que una salida en el próximo mercado de pases se ve como una chance para el extremo exjugador de Atlético Nacional.

Una puerta de emergencia se abriría

Si bien a Hinestroza no le está yendo bien en Vasco, la idea no sería que se regresara a Colombia y terminase su periplo por el exterior más rápido de lo esperado.

En busca de alguna solución, se ha escuchado en las últimas semanas que podría desembarcar en São Paulo, un gigante de Brasil, al cual le estaría interesando la ficha del atacante para un intercambio.

Apenas se estarían empezando los contactos, por lo que no se puede confirmar nada, pero sí es una versión de negocio que le vendría bien a Marino para recuperar ligeramente su carrera deportiva deteriorada tras la salida de la liga de Colombia.