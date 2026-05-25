Adiós a la gasolina: el nuevo auto híbrido de BYD recorre 2.100 km con una sola carga

El auge de los carros eléctricos cada vez se va notando, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Marcas que son las grandes potencias en ese mercado, como la empresa china BYD, siguen buscando cerrar la brecha entre los coches tradicionales y los modelos modernos.

¿Cuánto vale un carro BYD en Colombia y cuáles son los modelos más vendidos en 2026?

Es ante ello que la empresa anunció el nuevo SUV de su galería, el crossover compacto denominado Sealion 05, el cual busca ofrecer a los usuarios alternativas híbridas cuyas prestaciones propias, entre ellas la autonomía, son superiores a otros modelos con los que compite.

Además, el valor de este vehículo puede redondear menos de 15.000 dólares, lo que equivale a cerca de 60.000.000 pesos colombianos.

Las características más notables del Sealion 05

Este modelo forma parte de la familia Ocean de BYD, caracterizada por sus modelos 100% eléctricos que se diseñan para emitir cero emisiones, tecnologías avanzadas, variedades de modelos y confort para el usuario.

En ella, el coche posee dos enfoques mecánicos que los diferencian de sus competencias; por un lado, el Sealion 05 tiene en su sistema la capacidad de permitir cargas ultrarrápidas, permitiendo a la batería pasar del 10% al 97% en menos de 10 minutos.

Además, el carro posee una autonomía de hasta 630 kilómetros en ciclo CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), la cual se refiere al estándar oficial que es usado en China con el objetivo de medir el consumo de energía y la autonomía de los vehículos eléctricos en el país.

El SUV híbrido de BYD podría llegar a Europa a partir de 2027. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, el mayor diferencial que permite el Sealion 05 es en la variante híbrida enchufable, equipada con el sistema DM-i. Esto permite al coche movilizarse hasta 305 kilómetros en modo 100% eléctrico debido a una batería de más de 34 kWh.

Estas herramientas permiten que el carro, mientras es utilizado por su usuario, se pueda movilizar durante días sin necesidad de activar el motor térmico. Con una sola carga, el Sealion 05 puede alcanzar los 2.105 kilómetros consumiendo solamente 3,1 litros/100 km.

El carro también viene acompañado de un motor gasolina 1.5 de alta eficiencia que viene acompañado de un propulsor eléctrico de 161 CV. Esto permite que en el vehículo se priorice la eficiencia ante la potencia bruta, enfocando su uso hacia lo cotidiano.

En cuanto a las demás tecnologías que se encuentran en el Sealion 05, el carro tiene adentro una pantalla central de hasta 15,6 pulgadas, además de un cuadro digital de 8,8 y un enfoque dirigido a reducir los controles físicos del conductor.

Por el momento, el mercado de este vehículo se encuentra exclusivamente en China, aunque se estima que para el año 2027 este modelo comience a ser comercializado en los territorios europeos.