¿Cuánto vale un carro BYD en Colombia y cuáles son los modelos más vendidos en 2026?

La compra de carros eléctricos en Colombia sigue en aumento, y la llegada de marcas internacionales como BYD y Tesla ha revolucionado el sector automotor.
Según cifras de Fenalco y la Andi, en abril de este año se registraron 5.192 carros eléctricos nuevos, un incremento del 304 % en comparación con el mismo periodo durante el año 2025.
Eso significa que el 19,4 % del total de carros matriculados durante ese mes correspondían a modelos eléctricos. En todo el año, se registraron 14.541, lo que equivale a un aumento del 207 %.
Entre los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante el mes de abril, 6 fueron de la marca china BYD. A pesar de que el Tesla Model Y se quedó con el primer puesto, el segundo más comercializado fue el BYD YUAN UP.
¿Cuánto vale un BYD en Colombia?
El precio de cada carro depende del modelo y las acomodaciones elegidas por el propietario. El BYD Yuan Up es el segundo vehículo eléctrico más vendido del país y su precio oscila entre $ 99.990.000 y $ 114.990.000. Se caracteriza por tener una autonomía de 301 a 401 kilómetros, dependiendo del ciclo de carga.
El BYD Seagull tiene un costo base de $ 78.990.000 para la versión de entrada y se ofrece con un motor eléctrico delantero y batería capaz de entregar ciclos de 300 a 400 kilómetros.
Por su parte, el BYD Yuan Plus tiene mayor tecnología a un precio que va entre $ 127.000.000 y $ 139.990.000. Promete una autonomía de 500 km y el conductor puede utilizar una llave NFC para entrar al vehículo.
El modelo Sealion 7 se encuentra en un rango de $ 160.000.000 a $ 224.990.000. Es un SUV Coupé deportivo con una aceleración de 0 a 100 km en tan solo 4,5 segundos, según la compañía china.
El BYD Dolphin cuenta con un precio de entrada de $ 89.990.000 y una autonomía de 397 km. Este se ofrece en Colombia en cuatro colores: azul atlantis, amarillo, gris y negro.
El sexto carro de BYD que se encuentra entre los 20 eléctricos más vendidos del país es el Song Plus, que va desde los $ 174.990.000 hasta los $ 209.990.000. Se trata de un SUV mediano que está disponible en una versión 100 % eléctrica y otra híbrida enchufable con techo panorámico, asientos con calefacción, ventilación y tracción delantera.