Pico y placa en Cali del 26 al 29 de mayo: así rotará la medida

El pico y placa en Cali rotará nuevamente durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo. La Secretaría de Movilidad Distrital implementó la medida desde el pasado 5 de enero de 2026 y la extenderá hasta el 30 de junio de este año.

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La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.

Pico y placa en Cali del 26 al 29 de mayo

Los vehículos particulares con placas que finalicen en 1 y 2 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este lunes 25 de mayo. Así quedó la restricción para el resto de la semana:

Martes 26: 3 y 4

Miércoles 27: 5 y 6

Jueves 28: 7 y 8

Viernes 29: 9 y 0

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida de pico y placa en Cali no aplica para taxis o motocicletas. Las multas por incumplir la normativa corresponden a un salario mínimo. Las personas que deseen pagar la tasa de congestión y circular libremente, tienen hasta las 5:00 p. m. del día para adquirir el beneficio.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

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Vehículos exentos