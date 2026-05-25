Pico y placa en Cali del 26 al 29 de mayo: así rotará la medida

El pico y placa en Cali rotará nuevamente durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo. La Secretaría de Movilidad Distrital implementó la medida desde el pasado 5 de enero de 2026 y la extenderá hasta el 30 de junio de este año.
La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.
Pico y placa en Cali del 26 al 29 de mayo
Los vehículos particulares con placas que finalicen en 1 y 2 no podrán circular por las calles en el horario de la medida durante este lunes 25 de mayo. Así quedó la restricción para el resto de la semana:
- Martes 26: 3 y 4
- Miércoles 27: 5 y 6
- Jueves 28: 7 y 8
- Viernes 29: 9 y 0
La medida de pico y placa en Cali no aplica para taxis o motocicletas. Las multas por incumplir la normativa corresponden a un salario mínimo. Las personas que deseen pagar la tasa de congestión y circular libremente, tienen hasta las 5:00 p. m. del día para adquirir el beneficio.
Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:
- Semestral: $2.920.000.
- Mensual: $480.000.
- Diario: $121.000.
Vehículos exentos
- Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.
- Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
- Motocicletas.
- Taxis