El error potencial que podría arruinar la caja de cambios automática de su carro: tenga cuidado al pasar de “D” a “R”

Los carros automáticos se han consolidado como una opción eficiente para quienes buscan mayor comodidad al conducir. Esto se debe a que cuentan con una transmisión que cambia las marchas de manera automática mientras el vehículo está en movimiento, evitando que el conductor tenga que hacerlo manualmente. Gracias a ello, la experiencia de manejo resulta más práctica y sencilla.

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Entre sus principales ventajas se destacan la facilidad de manejo para conductores con poca experiencia, una mayor seguridad al permitir mantener ambas manos en el volante y la reducción del cansancio en trancones o recorridos urbanos. Además, resulta especialmente útil en zonas montañosas, ya que evita tener que calcular constantemente el cambio adecuado.

Aunque durante años se consideró que este tipo de transmisión consumía más combustible y tenía costos de mantenimiento más altos, las cajas automáticas modernas han evolucionado notablemente. Incluso, algunos modelos pueden llegar a ser más eficientes que los vehículos con transmisión manual.

Sin embargo, es importante utilizar este sistema de forma correcta para evitar daños que puedan afectar el funcionamiento del vehículo. En ese sentido, existen errores comunes que muchas veces pasan desapercibidos.

Los carros automáticos ofrecen mayor comodidad porque cambian las marchas de manera automática. Foto: Getty Images

De acuerdo con Drivek, uno de los fallos más frecuentes es cambiar de “D” (Drive) a “R” (Reverse), o viceversa, sin detener completamente el carro. Esta práctica genera fuertes tensiones internas en la caja de cambios, ya que el sistema recibe una orden contraria al sentido en el que aún se desplaza el vehículo.

Con el tiempo, esta acción puede provocar un desgaste prematuro y daños importantes en la transmisión automática. Por esta razón, antes de pasar entre los modos R y D, es fundamental asegurarse de que el vehículo esté completamente detenido. Ignorar esta recomendación puede derivar en reparaciones costosas y afectar seriamente el rendimiento de la caja automática.

Otro aspecto clave es el mantenimiento. Con el paso del tiempo y el uso constante, el aceite de la transmisión pierde propiedades, lo que puede afectar el desempeño de la caja de cambios.

La transmisión automática ajusta la marcha según la velocidad y las condiciones de la vía. Foto: Getty Images

En transmisiones con convertidor de par y sistemas de doble embrague, realizar el cambio de aceite y filtros en los intervalos adecuados puede marcar una gran diferencia en la vida útil del sistema. Un mantenimiento oportuno ayuda a reducir el desgaste interno, optimizar el funcionamiento y prevenir averías costosas.

Por ello, lo más recomendable es consultar directamente las especificaciones del fabricante de la transmisión, dado que cada modelo puede tener necesidades de mantenimiento diferentes.