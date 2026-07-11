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Jude Bellingham explota contra Thomas Tuchel tras eliminar a Erling Haaland del Mundial 2026: “No sabe lo que es jugar”

El volante inglés respondió a las declaraciones de su director técnico.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de julio de 2026 a las 8:51 p. m.
De esta forma festejó Jude Bellingham su segundo gol del partido, con el que clasificó a Inglaterra a la semifinal del Mundial, tras vencer a Noruega en los cuartos de final en Miami.
De esta forma festejó Jude Bellingham su segundo gol del partido, con el que clasificó a Inglaterra a la semifinal del Mundial, tras vencer a Noruega en los cuartos de final en Miami. Foto: @England

La clasificación de Inglaterra al Mundial 2026 quedó opacada por una fuerte polémica protagonizada por Jude Bellingham y el seleccionador Thomas Tuchel. Luego del triunfo sobre Noruega, resultado que dejó sin opciones a Erling Haaland y compañía, el mediocampista habría lanzado un duro cuestionamiento hacia el entrenador por sus declaraciones posteriores al encuentro.

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Todo comenzó cuando Tuchel respondió a las críticas sobre el funcionamiento de Inglaterra defendiendo el rendimiento de sus jugadores.

England's German head coach Thomas Tuchel speaks with his assistant during a training session as part of the team's preparation for its FIFA World Cup football tournament opening match against Croatia at the team's training camp in Palm Beach Gardens on June 9, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, durante un entrenamiento. Foto: AFP

Tras el encuentro, al centrocampista del Real Madrid le preguntaron si las duras valoraciones del técnico demostraban los altos estándares que existen dentro del combinado inglés o si todavía había margen para mejorar. La respuesta de Bellingham sorprendió por el mensaje dirigido a Tuchel.

“Tal vez, pero tal vez él no sabe cómo es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth. No es un equipo fácil de jugar contra”, afirmó el futbolista, dejando entrever que el entrenador no valoró lo suficiente la dificultad del rival.

Las palabras del mediocampista fueron interpretadas como un claro reproche hacia el seleccionador, quien había sido muy crítico con la actuación de Inglaterra pese a conseguir el boleto a la siguiente ronda. Para Bellingham, el contexto del partido debía tener un peso mucho mayor a la hora de analizar el desempeño colectivo.

El internacional inglés continuó defendiendo el trabajo realizado por sus compañeros y pidió mantener el ambiente positivo dentro del grupo en un momento clave del torneo.

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“Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo; deberíamos continuar con eso en la Final Four. No puedo elogiar lo suficiente a los chicos. No vas a ganar cada partido con el balón y hacer 1.000 pases. Y a veces tienes que ganar desde el trabajo duro, y lo hicimos otra vez esta noche”, declaró.

Con esas palabras, Bellingham dejó claro que no comparte la visión de Tuchel respecto al partido ante Noruega. El volante considera que enfrentar a un equipo liderado por Haaland, acompañado por futbolistas del nivel de Ødegaard, Nusa y Sørloth, exige una propuesta diferente, en la que el sacrificio y la intensidad terminan siendo tan importantes como el buen fútbol.